Ingeniero Juárez: El centro de salud del barrio Viejo intensifica la vacunación con acciones en terreno y en el efector

Por medio de una jornada combinada, en la que se aplicaron 40 dosis de vacunas antigripal y de Calendario, se sigue reforzando la inmunización de la población que vive en la zona oeste de la provincia, con especial énfasis en los grupos más vulnerables.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las políticas de prevención y promoción de la salud a través acciones de vacunación desarrolladas en distintos puntos del territorio.

En esta oportunidad, el miércoles 15 de abril, el centro de salud del barrio Viejo de Ingeniero Juárez, llevó adelante un operativo que incluyó la aplicación de vacunas del Calendario Nacional, controles de carnets y visitas domiciliarias.

La actividad se desarrolló en el marco de las atenciones habituales de los días martes, cuando se realiza el consultorio de nutrición, instancia que también es aprovechada para verificar y completar los esquemas de vacunación de niñas y niños pequeños.

De manera paralela, un equipo de vacunadores recorrió los domicilios del barrio con el objetivo de revisar los carnets de vacunación de los vecinos y aplicar las dosis correspondientes a cada grupo etario.

En ese contexto, se hizo hincapié en la vacuna antigripal destinada a los grupos de riesgo, como medida clave para la prevención de enfermedades respiratorias antes de la llegada del invierno.

Al respecto, la directora del efector, la licenciada Karen Sánchez, explicó que “se completaron esquemas de vacunas del Calendario Nacional de Inmunizaciones tanto en el centro de salud como en terreno, mediante visitas casa por casa”.

Trabajo productivo

Durante la jornada fueron aplicadas un total de 40 dosis, de las cuales 15 fueron en terreno y 25 en el centro de salud. “En los domicilios se aplicaron diez dosis de antigripal a adultos mayores de 65 años y cinco dosis de vacunas de Calendario a niñas y niños. Mientras que en el centro de salud se administraron 15 dosis a los más pequeños y 10 a adultos, todas correspondientes al Calendario”, detalló la profesional.

Asimismo, subrayó la importancia de sostener estas acciones y agregó, que “los vacunadores aprovecharon para seguir concientizando a la población sobre la importancia de mantener las vacunas al día para prevenir numerosas enfermedades. Y en esta oportunidad, también para instar a los vecinos que forman parte de los grupos de riesgo, a que se apliquen la vacuna antigripal para estar protegidos”.

En esa línea, Sánchez remarcó que “estar vacunados correctamente no solo es un beneficio individual sino también colectivo” y señaló que “uno de los principales objetivos del centro de salud es poder brindar a la comunidad una atención cercana y personalizada, porque tenemos el compromiso de estar presentes, cuidando a cada vecino”.

Al finalizar, destacó que el cuidado de la salud constituye uno de los pilares del Modelo Formoseño, lo que se traduce en la implementación de múltiples acciones a lo largo y ancho de la provincia. Entre ellas, la vacunación, que ocupa un lugar central, tanto en los efectores como en el territorio, mediante operativos sanitarios que permiten ampliar la cobertura y garantizar el acceso equitativo de la población a todas las vacunas.







