Cachetazo de la Justicia Federal a Neme: Cuatro veces rechazaron su denuncia contra los aportes al PJ de Formosa

La exlegisladora y abogada, la libertaria Gabriela Neme, que impulsó una denuncia por aportes de funcionarios provinciales afiliados al Partido Justicialista (PJ), fue rechazada tres veces por “inexistencia de delito” y pese a ello presentó un recurso extraordinario que fue declarado inadmisible, ya que no aportó pruebas ni argumentos nuevos, sino que reeditó lo sostenido y rechazado en tres instancias anteriores. Tanto los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal como el fiscal señalaron que los planteos ya habían sido respondidos y que no correspondía volver a analizarlos.

La Cámara Federal de Casación Penal propinó un duro revés a una denuncia que la libertaria Gabriela Neme, exlegisladora y abogada, había difundido en redes y que fue rechazada por infundada y sin pruebas, evidenciando malicia y negligencia profesional. La presentación apuntaba a los aportes de funcionarios al Partido Justicialista de Formosa, los cuales fueron declarados legales y voluntarios. Pese a tres rechazos previos, Neme insistió con un recurso extraordinario que este martes fue declarado inadmisible.

Al inicio de la causa, la ahora libertaria y referente del partido local “Nuevo País” había difundido esta versión con la intención de “manchar” al Gobierno de Formosa y a la militancia peronista, en un intento en el que incluso buscó vincular al propio gobernador Gildo Insfrán. Pese a que el tema fue rechazado en tres instancias, con un recurso extraordinario volvió a intentar ante la Cámara de Casación, el segundo tribunal más importante del país, que ya había ratificado la inexistencia de delito y la legalidad de los aportes.

Ante esta nueva presentación, el tribunal respondió que no correspondía profundizar el análisis, ya que Neme reiteraba argumentos previamente expuestos. Esto constituye una grave falla a nivel profesional, dado que —según el fallo— “es requisito para acceder a la competencia extraordinaria que el denunciante demuestre que la resolución que impugna vulneró derechos federales”.

El recurso extraordinario “no consiguió probar defectos graves” en la decisión previa “ni se advierte un supuesto de gravedad institucional, por lo que deviene improcedente”. Por decisión unánime de los jueces Carlos A. Mahiques, Mariano H. Borinsky y Guillermo J. Yacobucci, y a pedido del fiscal, fue declarado inadmisible.

Una derrota judicial tras otra

Neme fue rechazada en todas las instancias por falta de pruebas y por último acudió a la Cámara de Casación, que ratificó lo actuado y dispuso el archivo de la causa. Frente a ello, presentó el recurso extraordinario, instancia en la que debía demostrar que las decisiones previas vulneraron derechos federales. Al no aportar fundamentos, el planteo fue nuevamente rechazado por la Cámara de Casación, tribunal que se ubica por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La débil actuación profesional de Neme y su equipo técnico dejó en evidencia que la denuncia solo logró notoriedad en redes sociales, mientras que en el ámbito judicial se estableció que “el dinero no era producto de un desvío ilegal de fondos públicos, sino de deducciones lícitas y voluntarias” aplicadas a los haberes de funcionarios jerárquicos afiliados al Partido Justicialista. Estos aportes estaban respaldados legalmente, las operaciones contaban con documentación bancaria y auditadas por la Justicia Electoral.

Otro punto relevante fue el intento de vincular al gobernador Gildo Insfrán como imputado, lo cual resultó falso. Neme pretendió esto apoyándose en la mención del mandatario en la carátula de la causa, lo cual no implica imputación alguna, tal como establece la práctica judicial.

Estas acciones denotan negligencia al omitir el análisis de leyes nacionales, provinciales y partidarias para sustentar las acusaciones, sumada a la insistencia en avanzar con la causa pese a los reiterados rechazos por falta de delito, lo que evidencia un intento de obtener notoriedad pública a través de denuncias sin pruebas, una estrategia política que es rechazada por la población y que lo demuestra su última performance electoral, donde no renovó su banca legislativa.



