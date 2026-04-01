Se lanzará la tercera edición del Programa PUENTE para acompañar a estudiantes en su ingreso a la Educación Superior

El Ministerio de Cultura y Educación de Formosa (MCyE) anunció que este viernes 17 de abril se llevará a cabo el lanzamiento del Programa PUENTE, edición 2026, una propuesta destinada a estudiantes del último año del Nivel Secundario y a egresados recientes, con el objetivo de fortalecer su transición hacia la Educación Superior.

El acto se realizará a las 11 horas en la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 49 “Gral. José de San Martín”, en la ciudad de Clorinda, donde se presentará esta política pública gratuita que ya transita su tercera edición consecutiva.

El Programa Preparación Universitaria para la Elección de Nuevas Trayectorias Educativas (PUENTE), es impulsado por el MCyE en articulación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLab) y el Instituto Politécnico Formosa(IPF). Su propósito es brindar herramientas académicas, pedagógicas y de orientación vocacional para acompañar a los estudiantes en una etapa clave de sus trayectorias.

En este marco, la directora de Planeamiento Educativo, la doctora Patricia Pastor, destacó la importancia de la propuesta y sostuvo: “El Programa PUENTE es una política que busca acompañar a nuestros jóvenes en un momento decisivo, brindándoles herramientas concretas para que puedan elegir su futuro con mayor seguridad y conocimiento”.

Asimismo, remarcó el impacto que ha tenido desde su implementación: “Desde su inicio hemos tenido una gran participación, con más de 2500 estudiantes cada año, lo que demuestra la necesidad y el valor de este tipo de iniciativas”.

En relación a la modalidad del programa, explicó que “se trata de una propuesta accesible para todos, ya que se desarrolla de manera virtual con tutorías y acompañamiento docente, garantizando igualdad de oportunidades sin importar el lugar donde vivan los estudiantes”.

Además, subrayó el enfoque integral de la política educativa al afirmar que “no solo trabajamos en el fortalecimiento de contenidos académicos, sino también en la orientación vocacional, promoviendo el autoconocimiento y el acceso a información sobre la oferta educativa disponible”.

Por último, Pastor destacó su sentido inclusivo: “El objetivo es que cada joven formoseño pueda proyectar y concretar su futuro, reduciendo desigualdades y fortaleciendo sus trayectorias educativas”.

Cabe recordar que el Programa PUENTE está dirigido a estudiantes del último año del nivel secundario y egresados recientes, e incluye módulos obligatorios como técnicas de estudio y orientación vocacional, así como espacios optativos en áreas como Matemática, Ciencias Naturales, Lengua y Ciencias Sociales.







