Con acciones en los jardines de infantes de Clorinda, refuerzan el cuidado de la salud bucal en la niñez

En la EJI N°18, del barrio 1° de Mayo de la ciudad de Clorinda, se realizó una charla de salud bucodental para promover hábitos que contribuyen a mantener el buen estado de los dientes y la boca desde edades tempranas. Además, se entregaron, kits gratuitos de cepillo y pasta dental.

En el marco de las políticas sanitarias trazadas por el Gobierno de Formosa para fortalecer el cuidado de la salud desde la infancia, el centro de salud del barrio 1° de Mayo, de la ciudad de Clorinda, acercó esta semana una entretenida propuesta a la EJI N°18 para instar a los jardineritos al cuidado de la salud bucal.

Se trató de una charla coordinada por la dirección del efector sanitario y organizada por el área de odontología que estuvo destinada a los escolares de las salitas de cuatro y cinco años del turno mañana.

Durante el desarrollo, se abordaron contenidos vinculados a la higiene bucal, con hincapié en las técnicas para el cepillado correcto de los dientes.

A través de juegos, materiales didácticos y demostraciones prácticas, el equipo de salud promovió la participación activa de los niñitos, facilitando la comprensión de los temas.

El director del centro sanitario, el doctor Nelson Gutiérrez, explicó que la iniciativa tuvo como objetivo principal fortalecer ,desde la infancia, la prevención de caries y otras afecciones bucodentales, subrayando que el cuidado de la salud bucal “en todas las edades y a lo largo de la vida” es una pieza fundamental de la salud integral.

En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar con dinámicas interactivas “que capten la atención de los niños y niñas, generando aprendizajes que puedan trasladarse a su vida cotidiana como, por ejemplo, el correcto cepillado, una alimentación saludable y la visita al odontólogo, entre otros”.

Asimismo, Gutiérrez señaló, que este tipo de talleres “en este caso, planificado para los jardineritos, busca ser un espacio de encuentro donde aprender sea una experiencia divertida, cercana y significativa para ellos, porque más allá de transmitir información, apunta a despertarles el interés por cuidarse mediante hábitos que forman parte del día a día”.

Para finalizar, el funcionario destacó la labor de los profesionales del servicio de odontología que trabajan “no solo puertas adentro del centro de salud, sino que buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad y el aprendizaje sobre distintos temas que hacen a la salud bucodental, a través de este tipo de acciones”.



