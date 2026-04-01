Hito formoseño: Segundo aniversario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLaB

Formosa, a contramano de lo que sucede a nivel nacional con el desfinanciamiento del Gobierno libertario a las casas de altos estudios públicas, sigue apostando a formar profesionales.

El 29 de abril de 2024, el gobernador Gildo Insfrán inauguró el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), donde se dictan las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería.

En torno a este acontecimiento que representa un hito en la historia de la provincia de Formosa, el rector de la UPLaB, el licenciado Adrián Muracciole, resaltó esta gesta que representa “un ejemplo más de los tantos que el gobernador Gildo Insfrán da todos los días, a partir del compromiso que tiene con la educación pública, gratuita y de calidad”.

Esto “en todos los niveles del sistema provincial”, a partir de “esa decisión política del Gobernador de financiarla”, en un contexto, “donde a nivel nacional estamos viendo el desfinanciamiento de las Universidades Nacionales”, reprobó.

Por su parte, el doctor Julián Bibolini, director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, expresó que “estamos muy orgullosos por este nuevo aniversario de inauguración de la Facultad de Ciencias de la Salud”, que cuenta con un moderno “edificio que está equipado con aulas dotadas con todo lo necesario, una infraestructura tecnológica que se utiliza para la enseñanza, así como los simuladores clínicos”.

Por ello, enfatizó en que “en estos dos años fue exponencial el crecimiento en lo académico y en el ámbito interinstitucional”, al formar parte “de la red de todas las Universidades del país e integrando comisiones dentro de estas organizaciones”.

De esa manera, se “sostiene una relación con todas las provincias que tienen una Universidad”, en el marco de “esta apuesta que hizo el gobernador Insfrán y que nosotros la aceptamos para beneficio de la población, porque la UPLaB está para formar recurso humano”, recalcó.

Por último, Bibolini acentuó que “la planificación del Modelo Formoseño, desde donde se ideó y se pensó por mucho tiempo este proyecto, permitió lograr esta Facultad que ya lleva dos años”.



