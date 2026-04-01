La comuna continúa concientizando para evitar la formación de microbasurales

Desde la Coordinación de Ambiente y Transición Energética de la Municipalidad, están acentuándose los trabajos para concientizar y erradicar microbasurales en la ciudad, haciendo hincapié en el daño que representa para el ambiente la mala deposición de residuos, además del mal aspecto que deja en la ciudad.

Laura Díaz Roig, titular del área, sostuvo “remitiéndonos al operativo integral que está desarrollando esta semana el municipio en el B° San José Obrero, venimos trabajando hace tiempo para erradicar un microbasural que fue creciendo en un sector del barrio, donde existía un contenedor al que se le dio mal uso, ya que no solo depositaban los residuos vecinos del lugar, sino que venían de sectores alejados y tiraban cualquier desecho sin control, sumando el problema del exceso en su capacidad, lo que derivó también ya en un asunto de contaminación”, remarcó.

“Además – agregó la funcionaria –, se presentó un problema de residuos cruzados, lo cual ya no se puede recuperara porque pierden valor para reciclado, por lo cual la municipalidad tomó la decisión, por medio de sus áreas competentes, de retirar el dispositivo del lugar. En la ocasión se aprovechó para orientar a los vecinos con la correcta deposición de residuos, sobre todos los no convencionales que son los que originan esos microbasurales, los que deben depositarse en el parterre domiciliario en el horario adecuado para luego ser retirados por el municipio”, explicó.

Díaz Roig detalló además que,”cuando los desechos permanecen mucho en un lugar es basura amanecida, se mezcla y, al estar mucho tiempo, contamina emitiendo gases y líquidos lixiviados, genera olores nauseabundos, y existen además personas que revisan la basura desparramando todo, extendiendo la tarea de la municipalidad afectando costos y recursos, lo cual es totalmente evitable”.

Para finalizar, recordó “actualmente estamos trabajando en toda la ciudad para implementar la ordenanza afín, con el cuerpo de inspectores ambientales que está recorriendo los barrios, impidiendo el mal hábito de depositar residuos en la vía pública o en terrenos baldíos, evitando dejarlos de manera desordenada, siempre con el objetivo de educar y erradicar esa actitud que daña a la ciudad”, indicó la funcionaria para concluir.







