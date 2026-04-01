Rechazan “las intenciones golpistas y antidemocráticas” del senador libertario

El comunicado de esta organización sindical manifiesta su respaldo a la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

La Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, entidad que nuclea a más de 800.000 trabajadores en todo el país, representados por el Secretariado Nacional, manifestó su enérgico rechazo a las “intenciones golpistas y antidemocráticas del senador nacional por La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni”.

Lo hizo a través de un comunicado con fecha del martes 28, donde aseguró que el pedido de intervención federal de la provincia de Formosa, presentado por parte del legislador mediante un proyecto de ley, es una acción que demuestra su “falta de conciencia democrática” con el afán de alcanzar aquello que “no puede conseguir con los votos, representando fielmente a la derecha más recalcitrante del país que pretende exterminar a las ideologías populares”.

Apuntó que más precisamente “al Peronismo, alineándose claramente con la que fuera legisladora nacional y funcionaria del Gobierno militar, que buscaba el mismo fin para la provincia, que siempre supo resolver con el voto el destino de su pueblo”.

También, cargó contra el Gobierno nacional de Javier Milei por “toda su acción en contra de los jubilados, de los discapacitados, de los trabajadores, en fin del pueblo argentino, que es respaldada por este senador”.

Por ello, expresó esta organización sindical su repudio y rechazo contundente a “los ataques rastreros y rapiñeros al pueblo formoseño y también nuestro respaldo in limine a uno de los mejores abanderados del Peronismo en estos tiempos y presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, el compañero Gildo Insfrán”.



