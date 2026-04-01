Formosa realiza su primer diagnóstico de fibrosis quística en el Hospital de Alta Complejidad

Este logro fue posible gracias al acompañamiento del Gobierno provincial, que impulsó las condiciones necesarias para alcanzar este nivel de capacidad diagnóstica, evitando que las familias deban trasladarse a otras provincias.

La provincia de Formosa sigue dando pasos decisivos en materia de salud pública. En el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) se realizó el primer diagnóstico confirmado de fibrosis quística, mediante el Test del Sudor y su posterior confirmación a través de estudio genético molecular. Un logro que, hasta ahora, parecía reservado solo a los grandes centros de referencia del país.

La fibrosis quística (FQ) es una de las enfermedades genéticas graves más frecuentes. Está causada por mutaciones en el gen Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator (CFTR), que altera el transporte de cloro y sodio a nivel celular y genera secreciones espesas que comprometen principalmente los pulmones, el páncreas y el sistema digestivo.

Su curso es crónico y progresivo, pero el diagnóstico temprano es determinante: permite iniciar tratamientos oportunos, reducir complicaciones y mejorar notablemente la calidad y expectativa de vida de quienes la padecen.

Además, el diagnóstico certero habilita el asesoramiento genético familiar, clave dado que el riesgo de recurrencia es elevado para los portadores del gen patológico.

Cabe recordar que, ante la sospecha de fibrosis quística, los pacientes y sus familias debían trasladarse o ser derivados a otras provincias para acceder al diagnóstico y al tratamiento especializado. Esto implicaba demoras, costos económicos, incertidumbre y un esfuerzo enorme, familias que recorrían cientos de kilómetros con un niño o niña enfermo, sin todavía tener un diagnóstico en mano.

Esa realidad cambia hoy, ya que Formosa cuenta ahora con el equipamiento, la metodología y los profesionales capaces de diagnosticar esta enfermedad a nivel local, a la altura de cualquier centro de referencia del país.

Este primer diagnóstico es el resultado del trabajo articulado y la formación continúa de los profesionales del servicio de Biología Molecular del HAC, que integran el Comité de Fibrosis Quística de la Provincia de Formosa, junto a otros profesionales de la institución y del Hospital de la Madre y el Niño.

La dedicación científica y humana es la que convierte al Hospital de Alta Complejidad en un espacio donde la complejidad deja de ser un obstáculo para convertirse en un desafío que se supera cada día. Cada diagnóstico a tiempo es una vida con más oportunidades.

Formosa sigue construyendo así una salud pública más cercana, más capaz y más justa para toda su comunidad.



