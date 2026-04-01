Fischer: “Lo que dijo Basualdo de las 100 cooperativas es una mentira y una barrabasada”

Desmintió los dichos del Diputado nacional porque desde su cartera se “arman las cooperativas” y garantizó que “la agrupación Sumar no tiene ninguna”.

El subsecretario de Economía Social, Ricardo Fischer, dialogó con AGENFOR sobre las graves acusaciones en contra de la legisladora provincial Yanina Insfrán, que esbozó el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Atilio Basualdo, en el marco de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la cámara baja y aseguró que “es una mentira y una barrabasada”.

En esa oportunidad, el legislador nacional, señaló que "la hija del Gobernador maneja casi 100 cooperativas, de las cuales trabajan 10", ante lo que Fischer indicó que “la doctora Insfrán tiene una agrupación política que ayuda a la gente en los barrios” pero, aseveró, “no conformó ni una sola cooperativa”.

“La verdad que no sé cómo lo ponen a presidir la Comisión de Cooperativismo, Mutualismo y Organización Fines de Lucro, yo le diría que primero estudie qué es el cooperativismo. Si quiere, desde acá nosotros tenemos una oficina de capacitación, le podemos explicar y enseñar qué es”, opinó.

Y aclaró: “La doctora Insfrán tiene una agrupación política que ayuda a la gente en los barrios por el desastre que está haciendo el Presidente de él con el tema de la inflación, con los recortes de participación, hay mucha gente que está muy mal”.

En ese marco, el funcionario ratificó que la Diputada “trabaja con la estructura de su agrupación política” pero, reiteró, “los integrantes de su agrupación no conformaron ni una sola cooperativa”.

“O sea, decir que tienen 100 cooperativas, que 10 trabajan y 90 se dedican a su agrupación, es una mentira y una barrabasada; y salgo yo a desmentir porque nosotros armamos las cooperativas desde la Secretaría de Economía Social, pero esta agrupación, Sumar, no ha conformado ninguna cooperativa”, garantizó.

Sobre el final, Fischer reprochó la intención de Basualdo de “ocupar un cargo nacional” sólo para “denostar a un Gobernador que fue electo por el 70% de los votos y a su familia” y consideró que, junto con el Senador por la minoría de Formosa, “lo único que buscan es la intervención de la Provincia”.

“Porque saben que nunca van a ser elegidos, Formosa siempre va a votar al Justicialismo. En Las Lomitas el Peronismo les ganó dos elecciones a LLA, donde Basualdo era intendente y manejaba todos los grupos”, concluyó.



