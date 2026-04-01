Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande

La iniciativa fue impulsada por los legisladores formoseños de Unión por la Patria Graciela de la Rosa, Graciela Parola y Luis Basterra. También legisladores de la región la apoyaron con su firma.

El martes 21 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Régimen Tarifario Especial para el Consumo de Energía Eléctrica en el Norte Grande Argentino.

Se trata de una iniciativa impulsada por los diputados de la provincia de Formosa, del espacio de Unión por la Patria, Graciela de la Rosa, Graciela Parola y Luis Basterra.

Cabe mencionar que el proyecto también contó con la firma de los representantes de algunas de las provincias del Norte Grande Argentino: La Rioja, Tucumán, Corrientes, Jujuy y Catamarca, que dieron su apoyo al proyecto que busca ser tratado en el Congreso de la Nación.

Al respecto, la diputada De la Rosa destacó ese acompañamiento al proyecto y aseveró que “la dolarización de la energía y la quita de subsidios” son los “dos factores fundamentales” que inciden directamente en el “impresionante” aumento que tuvo el servicio, una problemática que afecta “la posibilidad del usuario de hacer frente al pago de la factura de luz”.

Estas dos cuestiones, dejó en claro que “son decisiones dispuestas por la Nación”, por eso “este proyecto de ley es de carácter nacional”, el cual se suma “a todas las demás iniciativas presentadas en la misma Cámara de Diputados, como también en el Senado de la Nación, buscando resolver esta cuestión”.

Después puntualizó la legisladora en varios puntos que son centrales en este proyecto: “Primero, alcanza a las diez provincias del Norte Argentino, se trata de un régimen especial transitorio, con una vigencia de 15 años, que puede ser prorrogado”.

Los usuarios residenciales con subsidios serán los beneficiarios de esta medida, pero según se fija en el proyecto, aquellos cuyos ingresos sean menores a tres canastas básicas totales, es decir, familias con ingresos menores a $4.300.000, quienes tendrán una reducción del 50% en sus tarifas en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.

“Es decir es un régimen de seis meses, coincidente con la época de calor”, subrayó y remarcó que “el precio mayorista, tanto de energía como de potencia, lo define la Nación”.

También se alcanzará con la medida a las entidades de bien público, como por ejemplo, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, las que tendrán una reducción del 35%.

Y según se prevé, el financiamiento se hará a través del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, Ley 15.336, mediante el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales.

Después, agregó, a modo de aclaración, que “este régimen no excluye a subsidios nacionales y provinciales” y trajo a colación, en ese sentido, que “en la provincia de Formosa se subsidia el costo de distribución a miles de usuarios, cuyo beneficio se mantendrá, por lo tanto, este régimen viene a sumarse” a lo que fuera dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán.

En adelante, consignó que otra cuestión importante es que “solicitamos que sea cero el IVA en la factura de luz, ya que el usuario del Norte Grande no tiene acceso al gas natural”, añadiendo que resulta fundamental que “los aumentos de las tarifas para el consumo de energía eléctrica estén relacionados con el coeficiente de variación salarial”.

Esto teniendo en cuenta “la dolarización de las tarifas” lo que “hace que la energía tenga un precio en dólar a nivel nacional que lo define la Nación, cuando resulta que los argentinos perciben sus salarios en pesos”, apuntó.

Sin apoyo libertario

Continuando con la entrevista, fue consultada por la postura del diputado nacional por La Libertad Avanza por Formosa, Atilio Basualdo, quien no acompañó este proyecto de Ley de Régimen Tarifario Especial para el Consumo de Energía Eléctrica en el Norte Grande Argentino.

Por el contrario, cuando se votó el Presupuesto Nacional que envió el Ejecutivo, condenó que él acompañó la quita de subsidios, instancia en la cual “nosotros por supuesto estuvimos en contra”, dado que se trataba de un “presupuesto de recorte e hicimos hincapié en las deudas que la Nación tiene con la provincia de Formosa”.

E incluso señaló que “ya con los diputados Parola y Basterra presentamos hace tiempo un pedido de un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional, solicitando que los niveles de subsidios de este año sean los del año anterior a este Presupuesto”.

Asimismo, reclamaron “incorporar el mes de marzo en las tarifas diferenciales para las zonas de calor, donde está comprendida Formosa, ya que por la quita de subsidio nacional los usuarios de la provincia, al igual que de Chaco, Corrientes, Misiones y las demás provincias de la región, vieron incrementarse en 200% las tarifas de luz”.



