Formosa presentó el Plan de Alfabetización y de Fortalecimiento de Matemática 2026 en encuentro federal

Se evidenció un fuerte posicionamiento ante los atrasos en las transferencias nacionales.

Equipos de Alfabetización, Planeamiento Educativo y especialistas en Lengua y Matemática del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, participaron el pasado 14 de abril de un encuentro federal realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la jornada se expusieron los resultados del monitoreo de las acciones desarrolladas en 2025, en el marco de las políticas educativas impulsadas a nivel nacional y provincial.

En este contexto, la delegación formoseña presentó el Plan de Alfabetización y el Plan de Fortalecimiento de la Matemática 2026, destacando la necesidad de garantizar su continuidad, así como los recursos indispensables para su implementación.

Asimismo, la provincia realizó un firme planteo respecto a los atrasos en las transferencias que el Estado nacional mantiene con las jurisdicciones. El reclamo, centrado en el incumplimiento de los compromisos financieros, fue acompañado por el resto de las provincias, que se sumaron a la postura de Formosa.

Uno de los puntos centrales abordados fue la situación de los Ateneos, considerados estratégicos para la formación docente y la mejora de los aprendizajes.

En ese sentido, se manifestó la preocupación por la demora en los fondos destinados al pago de los ateneístas, lo que podría afectar la continuidad de estas instancias de capacitación.

La inquietud fue compartida de manera unánime por los presentes. Al respecto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, asumió el compromiso de gestionar una pronta solución a esta problemática, que también impacta en los trabajadores vinculados a programas nacionales.



