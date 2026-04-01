Escándalo en la UNaF: Denuncian penalmente a las máximas autoridades.

El abogado Juan Cruz Fernández presentó una denuncia contra el Rector Augusto Parmetler, el Vice Rector Emilio Grippaldi y la funcionaria Norma Ramírez.

Motivó la denuncia por supuestas irregularidades en la adquisición de un inmueble a nombre de la institución. La denuncia apunta a la gestión de los recursos de la universidad y busca esclarecer si hubo malversación o abuso de autoridad.

La mirada está puesta ahora en la Justicia Federal.