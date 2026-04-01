“Formosa no necesita tutores, exigimos respeto”

Sostuvo que “es una herramienta de entrega de nuestra soberanía” y “una persecución política contra el Gobernador”, a la vez que cuestionó al Senador que promueve esta medida al acusarlo de “arrodillar a su propio pueblo que lo abrazó como un hijo más cuando lo vio llegar años atrás en busca de nuevos horizontes”.La Convencional Constituyente de 2025 Blanca Azucena del Valle Almirón se refirió al proyecto de ley de intervención federal a Formosa, presentado por el senador libertario, Francisco Paoltroni y dijo que es “un ataque a nuestra provincia”.“Como formoseña, nacida en esta tierra del costado norte de la patria y Convencionalenla Reforma de la Constitución de Formosa en 2025, no puedo callar ante este nuevo ataque contra nuestra provincia: el senador nacional Francisco Paoltroni solicitó la Intervención Federal, una herramienta de entrega de nuestra soberanía y de persecución política contra el gobernador Gildo Insfrán”, sostuvo.Y añadió: “Formoseño de honor se nace, se hace y se demuestra. Y este senador demostró que no lo es, ya que no representa el sentir del pueblo formoseño. El formoseño defiende a Formosa; no la entrega, no la ofrece, no la regala a la Capital para que la disciplinen”.En ese sentido, Almirón consideró que un formoseño “de honor” no usaría su banca en el Senado de la Nación para “arrodillar a su propio pueblo, que lo abrazó como un hijo más cuando lo vio llegar años atrásen busca de nuevos horizontes, nutrirse de nuestras raíces y ahora integrar la casta nacional”.“Este senador violó el juramento que hizo al asumir. El artículo N°1 de la Constitución de Formosa, consagra nuestra autonomía: “La Provincia organiza sus instituciones bajo el sistema federal y ejerce todos los poderes no delegados a la Nación”. Evidentemente, no lo conoce. Y no, claro, porque nunca concluyó con tan solo una de las sesiones para plasmar más y mejores derechos al pueblo formoseño”, cuestionó.Sostuvo la Convencional que Paltroni ignora también que el mismo artículo “dice que la provincia de Formosa, en ejercicio de su autonomía y como parte integrante e inescindible de la Nación Argentina, se reserva para sí los poderes no delegados expresamente al Gobierno Federal en la Constitución Nacional, incluyendo a los que sean en ejercicio compartido, concurrente o conjunto”.“¿Y por qué lo hace? Porque es un empleado del Gobierno nacional más corrupto de la historia. Un gobierno que todos los días explota en escándalos, coimas, sobreprecios, en corrupción quesobrevuela en cada jornada. Entonces, para congraciarse con sus patrones, ofrece a Formosa en bandeja”, reprochó.Sobre el final, Almirón aseguró que la intervención federal “no es una gracia” sino “la muerte del federalismo” y es “decirle a cada formoseño que no sirve para gobernarse, que necesita de un interventor porteño que le diga qué hacer”.“Es humillar al pueblo formoseño que ya es victima del salvaje ajuste económico que realiza el Gobierno nacional y que impacta en mayor grado en el pueblo trabajador y su familia”, ratificó.Y profundizó: “Pero, claro, este Senador que dice representar a Formosa, en realidad representa a sus propios intereses y la casta que odia al interior del país. Representa a los que creen que desde un escritorio en Buenos Aires pueden borrar de un plumazo la voluntad de másde 600 mil formoseños.Los formoseños tenemos memoria. Y este senador quedará en la historia, como el traidor que quiso entregar Formosa”.Por ello, insistió Almirón, “los problemas de Formosa los resolvemos los formoseños: en las urnas, con democracia; no con intervenciones pedidas por felpudos del poder central”.“Formosa no se entrega. Formosa se defiende. Y a los traidores, ni justicia”, concluyó.



