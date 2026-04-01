La CGT Formosa se reunió con Insfrán y repudió el pedido de intervención a la provincia
Además, sostuvieron que este viernes será el Día del Trabajador “más triste desde la vuelta de la democracia” y consideraron “no hacer festivo” esta jornada “tan memorable”.
A través de un comunicado, la Comisión Directiva de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (C.G.T. R.A.) Regional Formosa, expresó “el deseo más sincero de agradecer” la deferencia del gobernador Gildo Insfrán, quien recibió a los representantes de los trabajadores este miércoles por la mañana en su despacho.
Allí, según señaló el escrito, “aprovechamos la oportunidad de hacerle saber nuestra posición respecto de la intención del senador Francisco Manuel Paoltroni, quien recibiendo órdenes directas desde el Ejecutivo nacional, a cargo del presidente Javier Milei, propicia una iniciativa de proyecto descabellado y sin sentido, como es su costumbre, de poner en la agenda la intervención provincial”.
“Lo que, como ya manifestamos públicamente, enérgicamente repudiamos y rechazamos, constituye una estrategia burda para desviar la atención al nefasto y desastroso régimen que se intenta imponer”, añadió el texto.
En ese marco, manifestó que es menester de dicha Confederación sindical, “brindar nuestro total apoyo a la gestión llevada a cabo por el señor Gobernador legítimamente votado por el pueblo, a través de una gran conducción y valentía porque así lo demuestra”; y puso en resalto que, “a pesar de la pésima situación económica, institucional y recortes de los fondos de coparticipación federal, lo cual hace que se diferencie de las otras provincias”.
Esto, aseveró el comunicado, se manifiesta en resultados concretos como ser “el pago de sueldo antes del día 30 de cada mes, el otorgamiento del 14% de aumento salarial para el primer semestre del corriente año, para todos los agentes pasivos y activos de la Administración Pública Provincial, lo cual celebramos”.
Dicha decisión política, sostuvo el escrito, “engrandece su gestión, demostrando su generosidad, que a pesar del ahogamiento financiero impuesto por el gobierno nacional y con mayor apremio a la provincia de Formosa, por ser Peronista, no renuncia a los principios de justicia social y soberanía política, quedando relegada la independencia económica por cuestiones extraordinarias irresponsables del Gobierno nacional”.
“Resaltamos y enaltecemos su eslogan ‘CON LA ADVERSIDAD NO SE PACTA’, que incorporamos y nos sentimos orgullosos de ser parte de este modelo, con el compromiso de equidad, de preservar y seguir luchando por los intereses generales y por los sectores más vulnerables en contra de las políticas criminales que afectan al conjunto de la sociedad”, señaló.
En otro sentido, continuó el texto, se aproxima el Día del Trabajador “más triste desde la vuelta de la democracia”, por lo que “sentimos nuestros ánimos asolados por la apocalíptica realidad, donde existen gran cantidad de despidos por cierres de fuentes de trabajo”.
Por ello, “consideramos salvo mejor criterio, no hacer festivo ese día tan memorable, la situación no lo amerita”, pero sí “elevar nuestro reconocimiento enalteciendo el esfuerzo cotidiano inconmensurable para hacer frente al deterioro de los ingresos derrumbados, sobre la base de un escenario que es ignorado abiertamente por el Estado nacional, que permanentemente ataca la integridad del pueblo y pone en riesgo la salud institucional”.
“Confiamos que la sociedad pueda reaccionar frente a todos estos atropellos y tome conciencia que existe una necesidad de cambiar el rumbo de nuestro país, lograr una unión a futuro y aspirar al bienestar de todos los ciudadanos”, cerró el comunicado.
Firmaron al pie:
Martínez Hilario - Delegado Regional UOCRA
Idoyaga Isabelino - Delegado Adjunto UPCN
García Insfrán Vicente - Secretario Gremial UDA
Alarcón Aníbal - CEC
Domínguez Ricardo - SIPREFOR
Comin Reynaldo Humberto - SOSF
Álvarez Alberto - AMET
Acosta Graciela Andrea - SOESGYPELA
Peralta Felix Vicente - SUETRA
Fiore Alan - SOETSFOR
Turraca Daniel - LUZ y FUERZA
Salinas Carlos Omar - STVP
Gemetro Teresa - ATSA
Medina Blanca - SADOP
Musso Manuel Vicente - APEL
Larre Jorge - SAT
Caballero Ana - UTEDYC
Allende José Víctor - AATRAC
Quintana María Cristina - APINTA
Moreira Julio Martin - UECARA
Servin Leiva María - A.P.O.P.S
Medina Miguel Ángel - ASOC. BANCARIA
Martínez Wilfrido - GRAFICO
Guzmán Guillermo Gustavo - ATFA
Jiménez Lina María G. - SECASFPI
Sugasti Luis - SITRACyT
Olmedo Milciades Agustín ¬- ATUNF
Villalba Ilda Cayetana - C.E.D.U.F.
Mendoza Diego Fabián - UTA
Echeverría Lino - F.A.U.P.A
Melián Darío Javier - FARMACIA
Coronel Celso Esteban - UATRE
Pino Teodoro Alberto - U.O.L.R.A
Martínez Darío - UOCRA
Vitale María Del Carmen - SUTEP
Navarro Mercedes - UTI PAMI
Morales Javier Leopoldo - REMISERO
Machado Hugo Javier - SINDICATO CARNE
Blanca Azucena Del Valle Almirón - JUDIC. NAC.PROV. SECC3
Sosa Beatriz Ramona - CASINO
Salazar Julio Cesar - SUGARA
Oviedo Víctor - U.P.S.A
Maldonado René - UTPLIM
Chávez Rubén - ADF
Villalba Orlando - SEIAS
Chávez Zulema - ASURA
Ricardo Manolo Arce - APA
Salinas Julio - SVP
Peralta Ariel - SUTRAMU
Zamboni Antonio Federico - ATEPSA
Ramírez Ariel - SOETSFOR
Mora Paulo - SUTRAMU
Torres Rafael - ASSRA
Recalde Sergio Carlos - CAMIONEROS
Olmedo Nicolás - AFA
Salinas Eusebio Ramón - UTHGRA
Dionisi Cristian - VIALIDAD NACIONAL
Báez Luis - SEGURIDAD
Oviedo Javier - UCRA Colectiveros