La CGT Formosa se reunió con Insfrán y repudió el pedido de intervención a la provincia

Además, sostuvieron que este viernes será el Día del Trabajador “más triste desde la vuelta de la democracia” y consideraron “no hacer festivo” esta jornada “tan memorable”.

A través de un comunicado, la Comisión Directiva de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (C.G.T. R.A.) Regional Formosa, expresó “el deseo más sincero de agradecer” la deferencia del gobernador Gildo Insfrán, quien recibió a los representantes de los trabajadores este miércoles por la mañana en su despacho.

Allí, según señaló el escrito, “aprovechamos la oportunidad de hacerle saber nuestra posición respecto de la intención del senador Francisco Manuel Paoltroni, quien recibiendo órdenes directas desde el Ejecutivo nacional, a cargo del presidente Javier Milei, propicia una iniciativa de proyecto descabellado y sin sentido, como es su costumbre, de poner en la agenda la intervención provincial”.

“Lo que, como ya manifestamos públicamente, enérgicamente repudiamos y rechazamos, constituye una estrategia burda para desviar la atención al nefasto y desastroso régimen que se intenta imponer”, añadió el texto.

En ese marco, manifestó que es menester de dicha Confederación sindical, “brindar nuestro total apoyo a la gestión llevada a cabo por el señor Gobernador legítimamente votado por el pueblo, a través de una gran conducción y valentía porque así lo demuestra”; y puso en resalto que, “a pesar de la pésima situación económica, institucional y recortes de los fondos de coparticipación federal, lo cual hace que se diferencie de las otras provincias”.

Esto, aseveró el comunicado, se manifiesta en resultados concretos como ser “el pago de sueldo antes del día 30 de cada mes, el otorgamiento del 14% de aumento salarial para el primer semestre del corriente año, para todos los agentes pasivos y activos de la Administración Pública Provincial, lo cual celebramos”.

Dicha decisión política, sostuvo el escrito, “engrandece su gestión, demostrando su generosidad, que a pesar del ahogamiento financiero impuesto por el gobierno nacional y con mayor apremio a la provincia de Formosa, por ser Peronista, no renuncia a los principios de justicia social y soberanía política, quedando relegada la independencia económica por cuestiones extraordinarias irresponsables del Gobierno nacional”.

“Resaltamos y enaltecemos su eslogan ‘CON LA ADVERSIDAD NO SE PACTA’, que incorporamos y nos sentimos orgullosos de ser parte de este modelo, con el compromiso de equidad, de preservar y seguir luchando por los intereses generales y por los sectores más vulnerables en contra de las políticas criminales que afectan al conjunto de la sociedad”, señaló.

En otro sentido, continuó el texto, se aproxima el Día del Trabajador “más triste desde la vuelta de la democracia”, por lo que “sentimos nuestros ánimos asolados por la apocalíptica realidad, donde existen gran cantidad de despidos por cierres de fuentes de trabajo”.

Por ello, “consideramos salvo mejor criterio, no hacer festivo ese día tan memorable, la situación no lo amerita”, pero sí “elevar nuestro reconocimiento enalteciendo el esfuerzo cotidiano inconmensurable para hacer frente al deterioro de los ingresos derrumbados, sobre la base de un escenario que es ignorado abiertamente por el Estado nacional, que permanentemente ataca la integridad del pueblo y pone en riesgo la salud institucional”.

“Confiamos que la sociedad pueda reaccionar frente a todos estos atropellos y tome conciencia que existe una necesidad de cambiar el rumbo de nuestro país, lograr una unión a futuro y aspirar al bienestar de todos los ciudadanos”, cerró el comunicado.

Firmaron al pie:

Martínez Hilario - Delegado Regional UOCRA

Idoyaga Isabelino - Delegado Adjunto UPCN

García Insfrán Vicente - Secretario Gremial UDA

Alarcón Aníbal - CEC

Domínguez Ricardo - SIPREFOR

Comin Reynaldo Humberto - SOSF

Álvarez Alberto - AMET

Acosta Graciela Andrea - SOESGYPELA

Peralta Felix Vicente - SUETRA

Fiore Alan - SOETSFOR

Turraca Daniel - LUZ y FUERZA

Salinas Carlos Omar - STVP

Gemetro Teresa - ATSA

Medina Blanca - SADOP

Musso Manuel Vicente - APEL

Larre Jorge - SAT

Caballero Ana - UTEDYC

Allende José Víctor - AATRAC

Quintana María Cristina - APINTA

Moreira Julio Martin - UECARA

Servin Leiva María - A.P.O.P.S

Medina Miguel Ángel - ASOC. BANCARIA

Martínez Wilfrido - GRAFICO

Guzmán Guillermo Gustavo - ATFA

Jiménez Lina María G. - SECASFPI

Sugasti Luis - SITRACyT

Olmedo Milciades Agustín ¬- ATUNF

Villalba Ilda Cayetana - C.E.D.U.F.

Mendoza Diego Fabián - UTA

Echeverría Lino - F.A.U.P.A

Melián Darío Javier - FARMACIA

Coronel Celso Esteban - UATRE

Pino Teodoro Alberto - U.O.L.R.A

Martínez Darío - UOCRA

Vitale María Del Carmen - SUTEP

Navarro Mercedes - UTI PAMI

Morales Javier Leopoldo - REMISERO

Machado Hugo Javier - SINDICATO CARNE

Blanca Azucena Del Valle Almirón - JUDIC. NAC.PROV. SECC3

Sosa Beatriz Ramona - CASINO

Salazar Julio Cesar - SUGARA

Oviedo Víctor - U.P.S.A

Maldonado René - UTPLIM

Chávez Rubén - ADF

Villalba Orlando - SEIAS

Chávez Zulema - ASURA

Ricardo Manolo Arce - APA

Salinas Julio - SVP

Peralta Ariel - SUTRAMU

Zamboni Antonio Federico - ATEPSA

Ramírez Ariel - SOETSFOR

Mora Paulo - SUTRAMU

Torres Rafael - ASSRA

Recalde Sergio Carlos - CAMIONEROS

Olmedo Nicolás - AFA

Salinas Eusebio Ramón - UTHGRA

Dionisi Cristian - VIALIDAD NACIONAL

Báez Luis - SEGURIDAD

Oviedo Javier - UCRA Colectiveros



