Jardineritos de Pastoril participaron de una charla de Educación Sexual Integral

La propuesta fue llevada a cabo por un equipo del centro de salud de la localidad y destinada a los alumnos del Jardín de Infantes “Burbujitas”, que estuvieron acompañados por sus familias.

El Gobierno de Formosa, a través del equipo de salud de la localidad de Pastoril, llevó adelante una charlasobre Educación Sexual Integral (ESI) destinada a niñas y niños del Jardín de Infantes “Burbujitas”, de la que participaron también las madres.

La actividad tuvo lugar el martes 28 de abril y combinó actividades lúdicas, contenidos educativos y promoción de la salud.Fue organizada por el centro de salud local y estuvo a cargo de su directora, la doctora María Rosa Rojo, quien destacó la importancia de abordar estos temas desde edades tempranas con un enfoque integral y adecuado a cada etapa.

En ese sentido, explicó que la charla se centró en la Educación Sexual Integral, trabajando con los niños el conocimiento de su cuerpo, utilizando los nombres correctos de cada parte, algo fundamental para su desarrollo y cuidado”.

Asimismo, indicó que se abordó otro punto muy importante “la gestión emocional, ayudándolos a reconocer y expresar sus emociones, algo clave para su bienestar”.

Durante la jornada, se hizo hincapié en la prevención de la violencia y en la promoción de valores como el respeto y la igualdad. “Buscamos fomentar una infancia libre de violencia, enseñándoles a identificar situaciones que no son adecuadas y promoviendo el buen trato”, señaló la profesional.

Además, agregó que se trabajó con los jardineritos sobre“la diversidad y la igualdad de género” adaptando estos conceptos para que puedan comprenderlos desde su vida cotidiana.

El encuentro, sumó actividades recreativas orientadas a estimular el aprendizaje.

“Organizamos juegos con rompecabezas que representaban figuras de niños y niñas. Los alumnos, divididos en grupos, armaron las imágenes e identificaron las partes del cuerpo, lo que hizo que la actividad sea dinámica y participativa”, indicó Rojo.

A su vez, subrayó que “las madres acompañaron activamente a sus hijos, lo que fortaleció el vínculo y permitió reforzar los contenidos en el entorno familiar”.

Por otra parte, en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, se brindó información a los presentes sobre la importancia que tienen las vacunas para cuidar la salud en todas las etapas de la vida.

“Aprovechamos para hablar especialmente de las vacunas que corresponden al ingreso escolar, entre los 5 y 6 años, explicando por qué son necesarias y en qué momento deben aplicarse”, precisó la directora.

En tanto, a cargo de la obstetra, se incluyó la temática de la higiene corporal, sobre la cual se reforzaron los hábitos que están vinculados a esta práctica saludable y beneficiosa para la salud, remarcando que la necesidad de que sea desarrollada desde los primeros años de vida.

Para concluir, Rojo hizo notar la relevancia que tienen estas acciones interinstitucionales, fomentadas desde el Gobierno provincial, que tienen como propósito promover la salud integral desde edades tempranas, “fortaleciendo el trabajo conjunto entre los efectores sanitarios, las instituciones educativas y las familias”.







