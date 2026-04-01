Detuvieron a un hombre y secuestraron elementos vinculado a una causa judicial

• Además, se hallaron sustancias ilícitas y armas blancas

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera aprehendieron a un hombre y secuestraron diversos elementos de interés, durante un allanamiento en el barrio Vial de la ciudad de Formosa.

El procedimiento se concretó el lunes último, alrededor de las 13:15 horas, en cumplimiento de una causa judicial por “Lesiones”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Bosch al 1.100, donde se aprehendió al imputado.

Durante el ingreso al inmueble, se contó con la colaboración del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE), a fin de minimizar las probabilidades de riesgo hacia los uniformados.

En presencia de testigos, se secuestraron cinco gomeras (resorteras), 34 esferas de acero comúnmente denominadas “aceritos”, tres bolitas de vidrio y dos armas blancas de gran tamaño.

También se hallaron envoltorios con sustancias presumiblemente estupefacientes, razón por la cual el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas efectuó las pruebas de campo, que arrojaron resultado positivo para marihuana y cocaína.

La intervención fue debidamente documentada por integrantes de la Dirección General de Policía Científica; mientras que el detenido y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia provincial.