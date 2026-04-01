Colmado de público cerró el festival 8A “147 Aniversario de Formosa”

Una importante cantidad de vecinos, vecinas y turistas que visitaron la ciudad, disfrutaron del festival y todas las actividades propuestas, que se desarrollaron en la extensión del paseo ferroviario para celebrar el 147º aniversario de la fundación de Formosa.

Además de la feria, los vecinos disfrutaron de una noche de música, la mejor gastronomía regional, cultura, turismo y sobre todo historia, para celebrar un aniversario más de la fundación de nuestra hermosa ciudad de Formosa.

El intendente, Jorge Jofré recorrió los distintos puestos de feriantes y dialogó con los vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar de una jornada de festividad. Posteriormente disfruto del espectáculo musical que se desarrollaba en el escenario mayor de playón municipal.

Pasaron por los escenarios, desplegando todo su talento Herencia Ledesma, Cami Godoy, Rolfi Coria, Los Aranditas, Víctor Figueredo, el Ballet Municipal, Jhonas Valdez, Tania Torres, Gerardo y Los Chaques y Mc Caco.











