Formosa celebra su aniversario con la mirada puesta en el lente: se inaugura "Retratos de Formosa"

En un esfuerzo conjunto entre el Foto Club Formosa y la Municipalidad, este martes quedará formalmente inaugurada la muestra fotográfica que recorre la identidad, los paisajes y la esencia de nuestra ciudad.

En el marco de las festividades por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, el arte y la historia local se fusionan en la exposición "Retratos de Formosa". La cita inaugural tendrá lugar este martes 7 de abril a las 19:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Municipal (ubicado en el emblemático edificio del Ex-Mercado Central, en la intersección de Pringles y Rivadavia).

Un homenaje a través del lente

La muestra, organizada íntegramente por el Foto Club Formosa y respaldada por el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad, se propone como un homenaje visual a la capital formoseña. A través de las obras de los socios de la institución, los asistentes podrán realizar un viaje estético por la arquitectura urbana, los rincones naturales y la calidez de su gente.

"Buscamos capturar la identidad de Formosa en todas sus facetas: desde sus aves autóctonas hasta sus monumentos históricos", señalaron desde el Foto Club, a través de su presidente, Alberto Capello.

Presencia de autoridades y comunidad

El acto de apertura contará con la participación destacada de autoridades municipales y representantes de la comisión directiva del Foto Club, quienes realizarán el tradicional corte de cintas para dar inicio oficial a la exhibición. Tras el montaje realizado el lunes 6, la sala ya se encuentra lista para recibir a vecinos, turistas y amantes del arte fotográfico.

Detalles de la Exposición

Para aquellos interesados en recorrer la muestra, los datos clave son:

• Lugar: Centro Cultural Municipal (Pringles y Rivadavia).

• Apertura oficial: Martes 7 de abril, 19:00 hs.

• Temática: Paisajes, costumbres, aves locales y arquitectura de Formosa.

• Vigencia: La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de abril.

La invitación queda extendida a toda la comunidad para disfrutar de una propuesta gratuita que celebra el sentido de pertenencia y la riqueza visual de nuestra "Perla del Norte" en su mes aniversario.



