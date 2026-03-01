Barrio 7 de mayo: La Policía evitó que un hombre atentara contra su vida

• Durante la intervención, un uniformado terminó lesionado

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina impidieron que un hombre atente contra su vida en el barrio 7 de Mayo de esta ciudad, intervención en la que un uniformado terminó herido.

El hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 4:00 horas, cuando los policías acudieron hasta la manzana 4 del mencionado conglomerado habitacional porque un vecino alertó que su hermano, en situación de calle, lo amenazaba con un cuchillo.

Pero al notar la presencia policial, el descontrolado sujeto subió al techo del inmueble, profería insultos y afirmaba tener intenciones de terminar con su vida.

Luego llegó el supervisor de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, quien trató de disuadirlo para que desista de su actitud y en medio del diálogo el individuo lo lesionó.

En ese momento personal policial que se encontraba en el lugar procedió al uso racional de la fuerza, efectuando disparos disuasivos con postas de gomas, logrando finalmente reducirlo.

En medio de la tensa situación, el agresor fue trasladado por personal del SIPEC hasta el Hospital Distrital N° 8, debido a su estado de exaltación.

Por otra parte, personal de la Delegación Policía Científica documentó lo ocurrido en el lugar del hecho y se procedió al secuestro de dos cuchillos, palos y ladrillos, entre otros objetos de interés para la causa.

En sede policial se inició una causa por los delitos de “Amenaza en contexto de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial.