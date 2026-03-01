Formación y escena en el marco del Día Internacional de la Danza

En el marco del Día Internacional de la Danza, Ballare® – Estudio de Danzas llevará a cabo una nueva edición de “Celebramos la Danza”, una propuesta que reúne formación y escena en un mismo fin de semana, con el objetivo de fortalecer el desarrollo artístico y profesional en la comunidad.

El evento se desarrollará los días sábado 25 y domingo 26 de abril, e incluirá una jornada intensiva de capacitación y una función con participación de estudios de danza invitados.

• Sábado 25 de abril – Jornada de formación

La jornada estará orientada a docentes, bailarines y responsables de espacios de formación, abordando contenidos fundamentales para el ejercicio profesional:

- Producción escénica y gestión en danza, a cargo de Natalia Carabajal

- Actuación ante situaciones críticas en espacios de danza, con participación del

Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia

- Actuación inicial ante emergencias físicas en la clase de danza, dictada por Profesionales de la Salud.

Esta instancia busca brindar herramientas concretas para la organización, el cuidado y la toma de decisiones en el trabajo cotidiano con el cuerpo en movimiento.

• Domingo 26 de abril – Función “Celebramos la Danza”

Con Ballare® como anfitrión, la función contará con la participación de destacados espacios de formación y creación de la provincia, entre ellos: Centro Polivalente de Arte, Academia María Cristina Capra, Amarain Estudio de Danza, Carmesí Arte y Movimiento,

Danzarte Centro de Arte y Producción, Sa’yJú Academia de Danzas, De Zero Danza, Narella Estudio de Danzas, Najla Estudio de Danzas, Polideportivo Social y Cultural “La Paz”, En Avant Estudio de Danzas y MN Show Dance.

Este encuentro pone en valor el trabajo conjunto, la convivencia de diversos lenguajes y el compromiso compartido por el crecimiento de la danza en Formosa, generando un espacio donde el arte se construye desde la colaboración, el respeto y la pasión por lo que hacemos.

13 AÑOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

En este contexto, Ballare® celebra además su 13.o aniversario, reafirmando su compromiso con la formación artística en la ciudad de Formosa.

Desde su creación, el estudio se ha consolidado como un espacio dedicado a la enseñanza, la creación y la producción en danza, promoviendo el desarrollo técnico, el cuidado integral del cuerpo y la construcción de trayectorias artísticas.

UNA PROPUESTA QUE INTEGRA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

“Celebramos la Danza” no es solo un evento, sino un espacio que busca acompañar el crecimiento de la danza desde múltiples dimensiones: la formación, la escena y la profesionalización.

A través de esta iniciativa, Ballare® continúa impulsando acciones que fortalecen el sector, generando oportunidades de aprendizaje, encuentro y proyección para la comunidad artística local.

INFORMACIÓN GENERAL

- 25 y 26 de abril

- Ballare® – Estudio de Danzas / Teatro de la Ciudad

- Entradas e Inscripciones: 370-5010118

- Dirección: Av. 25 de mayo 1329, 1er piso



