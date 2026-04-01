En La Rioja, el Gobierno Nacional aumentó el costo de la energía eléctrica mayorista 12 veces respecto a 2023

En febrero de 2024, con el cuadro tarifario del Ejecutivo nacional anterior, la factura en concepto de compra mayorista fue de 1200 millones de pesos; mientras que, en el mismo mes de este año, fue de 15.300 millones de pesos.

En comunicación con AGENFOR, el presidente de la empresa distribuidora de energía de La Rioja (EDELAR), el ingeniero Jerónimo Quintela, se refirió a los incrementos desmedidos en la tarifa que afecta a todas las provincias argentinas y aseguró que, en relación a la última factura de luz con el cuadro tarifario de la gestión nacional anterior, en febrero de 2024, el costo de la compra mayorista de energía aumentó 12 veces al mismo mes de este año.

En principio, explicó que, al igual que en Formosa, en La Rioja la energía eléctrica llega al usuario final a través de tres componentes: la generación, el transporte y la distribución, ya sea residencial, industrial o comercial.

“De esos tres conceptos, de los dos primeros se ocupa el Gobierno nacional y el último consta por las distribuidoras, en el caso de Formosa, la empresa provincial REFSA; y en La Rioja de EDELAR, que también es de gestión pública”, indicó.

En ese marco, para exponer el “concepto clave” por el cual se dan estos aumentos en la luz, Quintela precisó que, en febrero de 2024, “que fue la última factura con el cuadro tarifario con el Gobierno nacional anterior”, en concepto de la compra de energía mayorista que paga la distribuidora a su cargo, fue de 1200 millones de pesos; mientras que, “la de febrero de este año, es de 15.300 millones de pesos”, es decir, “si se compara el mismo periodo, la factura ha crecido cerca de 12 veces más”.

“Para que quede claro la situación que vivimos nosotras, las distribuidoras, y cuál ha sido el aumento sumado a otros que nos ha afectado: el mercado eléctrico, por lo general, se evalúa en dólares”, señaló.

Y profundizó: “Los cables, que sus componentes principales son el cobre y el aluminio, son comoditis evaluados en dólares; que con la gran devaluación de estos dos últimos años en Argentina, ha tenido su repercusión en los costos de adquisición de esos materiales. Sumándose también los transformadores, otro de los insumos principales con los que contamos las distribuidoras”.

El funcionario riojano remarcó que CAMMESA, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico de la República Argentina, les factura a “todos los grandes usuarios del país” y, una vez cada tres meses, “le dice al Gobierno nacional las tarifas para todos los generadores con las empresas que ellos tienen contrato y el Gobierno nacional es el que autoriza las tarifas”.

Las más afectadas

Asimismo, Quintela aseveró que, tanto Formosa como La Rioja, fueron “las provincias más afectadas por este Gobierno nacional”, respecto a las obras en esta área, porque “existe una asociación que recauda un impuesto nacional que se les cobra a todos los usuarios de Argentina: el Fondo Nacional de Energía Eléctrica, el cual va a una comisión y se decide en ella a quién se le va a ejecutar las obras”.

“En esa comisión, tanto Formosa como La Rioja tenían autorizadas dos obras por parte del Gobierno nacional anterior, que ya estaban en ejecución, en nuestro caso llevaba un 30% de ejecución; en el de Formosa creo que iba cerca de un 45% de aplicación de fondos, y esas dos obras se han paralizado, se han roto los contratos y se han estancado”, denunció.

Y amplió: “En La Rioja esta obra nos impide el crecimiento en la capital, por lo cual es un daño muy grande. Independientemente de eso, junto con el Gobierno y con varias autoridades de la provincia, hemos decidido rascar la olla y comenzar a hacerla con fondos propios para intentar terminar este año”.

Proyecto de Ley

Por último, el Presidente de la empresa riojana habló sobre el proyecto de ley presentado el pasado martes 21 por los legisladores nacionales formoseños para tratar tarifas de luz diferenciadas en 10 provincias del Norte Grande, incluida La Rioja, y dijo que “apoyamos la medida porque es algo que venimos solicitando hace mucho tiempo”.

“Todo el Norte tiene condiciones muy similares, no solamente la aplicación del factor clima es fundamental para todos nosotros, y es muy parecido, sino también hay muchos productores que utilizan la energía como uno de sus insumos principales”, apuntó.

Y cerró: “Por supuesto hace una competencia desleal con el resto de los productores del resto de las provincias, haciendo que no podamos salir a competir tan fielmente con otros productores, por eso se necesita una mirada distinta en este factor”.



