Estudiantes de la EPES N°31 plantaron árboles en el patio escolar

Se trató de una propuesta del establecimiento educativo del barrio Emilio Tomás que contó con el apoyo del Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa (MPyA).

Este lunes 6, estudiantes de la EPES N° 31 “Juan Facundo Quiroga” plantaron distintos árboles en patio del edificio escolar, con el propósito de fomentar el cuidado del medio ambiente y generar sombra en el espacio verde del colegio.

Al respecto, Fernando Galarza, director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete de Ministros, comentó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “hace unas semanas, este centro de estudiantes hizo el pedido formal a la Federación de Centro de Estudiantes Secundarios (FeCES), para realizar esta actividad, la cual nos resultó de suma importancia porque se trata del desarrollo de una propuesta que nace de los propios jóvenes”.

Además, destacó que “es una idea de la cual ellos no van a poder disfrutarla, porque el crecimiento de un árbol lleva años, por lo tanto lo están haciendo por las próximas generaciones de estudiantes”.

También, agregó que “es una actividad que permite demostrar que la juventud en Formosa tiene conciencia, porque le preocupa y se ocupa por el cuidado del ambiente y, además, encuentra dentro del Gobierno provincial áreas que la apoyan para poder desarrollar esta actividad, como el MPyA”.

Para cerrar, agregó que “esta propuesta nació en la EPES N°31, pero también se va a desarrollar en la EPES N°80 del barrio Divino Niño, en la EPES N° 73 del La Nueva Pompeya, en la EPES N° 68 del barrio Luján, en la EPET N° 7 del Eva Perón y en otras instituciones más”.

Por su parte, el director de Recursos Naturales y Gestión del MPyA, Emmanuel Tomanek, expresó que “nos sumamos muy contentos a esta iniciativa que consistió en pedidos de plantines” y añadió que también decidieron acompañar con una pequeña capacitación a los alumnos sobre educación ambiental que consiste en cómo plantar un árbol, cómo cuidarlo, cómo mantenerlo.

Se realizó una evaluación previa en el lugar y se concluyó que faltaban algunas especies con flores, entonces se trajeron jacarandá, lapacho amarillo, negro y algunas otras más que son para dar sombra pero, principalmente, para completar a parte del arbolado que ya tenía el colegio.

El vicedirector Marcelo Meza puso en resalto que haya sido una iniciativa de los estudiantes y explicó que todo comenzó a raíz “del calor que hace en la provincia y de la poca sombra que hay en el patio del edificio escolar, entonces, pensaron en este proyecto basado en la concientización del medio ambiente y que favorecerá a todo el estudiantado”.

Por último, Marianela Arguello, presidenta del centro de estudiante de la EPES N° 31, sintetizó que “la iniciativa de hacer todo esto fue por las altas temperaturas, por la sombra que los árboles darán, por fomentar el cuidado ambiental y por buscar por medios propios, lugares más frescos”.



