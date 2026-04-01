Especialista advirtió que “el narcomenudeo es el brazo armado del narcotráfico”

Ante esto, puso en relieve que en la provincia de Formosa se instrumentan acciones a través de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcocrimen del Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, en el marco de una política de Estado por decisión del gobernador Insfrán.

La socióloga, consultora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo, Laura Etcharren, ahondó sobre estas problemáticas, señalando, en primer lugar, que Argentina es un país en el cual el narcotráfico está consagrado, “lo que implica que hay droga en todas partes, pero lo que cambia es la decisión política de cada territorio y de cada gobernador en asumir la responsabilidad de luchar contra el narcomenudeo”.

Sin embargo, el Gobierno nacional se ha desentendido de ello, lo que conlleva un gran peligro dado que “el narcomenudista de hoy, es el narcotraficante de mañana”, ya que “el narcomenudeo es el brazo armado del narcotráfico”.

En torno a este tema, puso en relieve que se vienen llevando adelante acciones sostenidas en la provincia de Formosa, “donde la decisión del gobernador Gildo Insfrán devino una política de Estado, instrumentada a través de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcocrimen”.

Es decir que esa matriz trazada por el primer mandatario “ha tenido una continuidad, y eso es un mérito de la provincia”, puesto que conlleva “un doble riesgo y desafío”, por un lado, “el doble riesgo que es el narcotráfico y el narcomenudeo” y, por el otro, “el doble desafío de la frontera norte”, porque allí “es pésima la administración de las fuerzas federales”.

Además de eso, cuestionó que “tenemos fuerzas federales concentradas en lugares para los cuales no han sido formadas y preparadas con presentaciones escenográficas en distintos puntos del país que llaman bastante la atención y que evidentemente no tienen en cuenta que la seguridad de un país comienza en su frontera”.

Puntualmente, en el caso del norte argentino, expuso la especialista que allí se tiene una relación dialéctica “con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, donde hay una dinámica cultural, pero también hay una dinámica delictiva y pasar de un país a otro por la frontera, frente a un déficit ya obsceno de presencia de fuerzas federales, hace que los ministros de seguridad, los gobernadores, digan tenemos que llevar a nuestras policías, a nuestros recursos provinciales a hacer un monitoreo de lo que tiene que ver con eso”.

Entonces, ante esa realidad de que Nación de desentiende de su responsabilidad, “cualquier vacío que se deje no solamente va a afectar a Formosa, que no es contra el Gobernador, sino que es contra todos los formoseños y contra todo el país, porque la inseguridad de frontera te habilita la inseguridad interior y ciudadana”.

“Entonces, es verdaderamente una falta de respeto a la inteligencia de la población en general y en particular a los formoseños”, reprobó, cuestionando que la actual ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, sigue los pasos de su antecesora Patricia Bullrich.

Esto es que profundiza más lo actuado por Bullrich, es decir que “hay una necesidad de esmerarse en hacer las cosas mal, pero de forma selectiva”.











