El centro de salud Luis María Codda acerca las vacunas a las escuelas en la Semana de la Vacunación en las Américas

Desde el lunes 27 de abril hasta el jueves 30, equipos de vacunación del efector se encuentran ofreciendo vacunas de Calendario, antigripal y refuerzos COVID- 19, para personas de todas las edades, en la EPEP N° 532, EPEP N°445 y EPEP N°491, por la mañana y por la tarde.

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, conmemorada entre el 25 de abril y el 2 de mayo de 2026, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, impulsa diversas estrategias en terreno, destinadas a reforzar la cobertura de inmunización y acercar las vacunas a la comunidad.

Acorde a ello, el centro de salud “Luis María Codda” del barrio Liborsi, está llevando adelante acciones extramuros con el objetivo de facilitar a los vecinos de dicho barrio como de otros aledaños, el acceso a las distintas vacunas del Calendario nacional de inmunizaciones y a los refuerzos COVID- 19, concientizando a su vez sobre la importanciaque tiene la vacunación para el cuidado de la salud.

La directora del efector sanitario, doctora Lorena Díaz, explicó que “la Semana de Vacunación de las Américas es una instancia en la que buscamos concientizar y poner en valor todas las vacunas, compartiendo esto con la comunidad a través de diferentes estrategias”.

En ese sentido, detalló que “salimos a terreno, en este caso, con equipos de vacunadores instalados desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril, en diferentes instituciones educativas de nivel primario, donde ofrecemos tanto a los niños como a los adultos las vacunas que tenemos disponibles y, al mismo tiempo, les transmitimos la importancia de vacunarse para protegerse de distintas enfermedades”.

Seguidamente, mencionó que el accionar abarca la EPEP N°532 “René Favaloro” del barrio Divino Niño, por la mañana; EPEP N°445 “Esteban Laureano Maradona” del barrio Liborsi, en horario del turno tarde;y la EPEP N°491 “José Estanisalo Ocampo” del barrio 12 de octubre,en el turno mañana.

En cada uno de los establecimientos educativos se están aplicando“todas las vacunas del Calendario nacional, dosis de vacuna antigripal y refuerzos contra el COVID-19”, precisó Díaz.

Asimismo, la funcionaria remarcó el rol solidario que implica inmunizarse, teniendo en cuenta el lema 2026 “Tu decisión marca la diferencia”, adoptado por la Semana de la Vacunación en las Américas “Vacunarse también es un acto de solidaridad, porque si yo me vacuna me cuido y, a la vez, protejo a mi familia, a los adultos mayores, a los bebés menores de seis meses que aún están desarrollando sus defensas. Por consiguiente, vacunándome, cuido a toda la comunidad”.

Asimismo, subrayó que “las vacunas son seguras, gratuitas y obligatorias. Nos ayudan a prevenir el impacto que pueden causar en la salud un gran número de enfermedades que van desde leves hasta muy graves. También, tienen la capacidad de evitar complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos, sobre todo, en las personas más vulnerables ya sea por su edad o por sus condiciones de salud”.

En esa línea, señaló “por eso, lo que tratamos de hacer especialmente en esta semana es mejorar la accesibilidad, ya que, si bien las vacunas están disponibles todos los días en el centro de salud, nuestro objetivo es también acercarlas a la comunidad para que estén más al alcance de todos”.

Al finalizar, la doctora destacó que el Gobierno de la provincia continúa promoviendo la vacunación en todo el territorio, tanto en la Capital como en el interior “como una herramienta fundamental para la protección individual y colectiva”.























































