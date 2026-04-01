Cierre del Programa Remediar: “No hay un área de salud que no haya sido desmantelada por el Gobierno de Milei”

Se trata de otra medida de la gestión libertaria que afecta principalmente a los sectores vulnerables de la sociedad y que beneficiaba a más de seis mil centros de salud de todo el país.

La diputada provincial justicialista Cristina Mirassou, médica de profesión, se refirió a la eliminación del Programa Remediar por decisión del Gobierno del presidente Javier Milei, el cual acercaba a centros de salud de todo el país los medicamentos necesarios para los sectores vulnerables. “Lo que está ocurriendo es una barbaridad. Se trata de otro ajustazo del Gobierno nacional”, denunció la legisladora.

“Remediar funcionaba tan bien, realizó excelentes capacitaciones para profesionales de la salud de primer nivel y ha promovido la articulación con el Programa de Médicos Comunitarios”, explicó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, dilucidó que esta brutal medida fue tomada “solo para que el presidente Milei pueda exhibir algún números de ajuste”.

Además, la legisladora provincial informó que “a nivel país unos seis mil centros de salud eran beneficiarios de este programa” y precisó que en Formosa había “un promedio de 84”.

“Es decir, miles de centros sanitarios serán muy perjudicados con esta decisión”, remarcó, calificando a esta decisión como “un atentado contra la salud y el sistema, porque ahora se recargarán los hospitales que están para atenciones de otra complejidad”, advirtió, al concluir.



