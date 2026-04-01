Los precios de la generación y el transporte de la energía aumentaron 8000% por decisión de Milei

Más del 2000% fue el incremento en la generación, mientras que el transporte, del 6000%. Estos exorbitantes porcentajes, que repercuten directamente en las facturas que abonan los usuarios, no los fija REFSA ni ninguna de las distribuidoras provinciales, sino la Secretaría de Energía de la Nación.

El licenciado en Economía Adrián Muracciole, rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), expuso que en el tema de las tarifas de energía, “cada vez que gobierna la derecha en la Argentina, siempre es la misma historia: aumentan exponencialmente los precios a nivel nacional, porque esto ya ocurrió con Mauricio Macri y ahora también con Javier Milei”.

Cargó contra la oposición local porque maliciosamente responsabiliza al Gobierno de Formosa por el exponencial aumento de la energía, en base a mentiras cuando “en la Argentina una sola empresa no puede generar, transportar y distribuir la energía”, y “REFSA solo se ocupa de la distribución”.

Y cuestionó el economista que el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, “en los últimos tres años aumentó 2000% el precio de la generación y 6000% el precio del transporte de la energía”.

Es decir que “REFSA, como SECHEEP en la provincia de Chaco, o DPEC en Corrientes, y todas las demás distribuidoras del país compran la energía a más de 2000% y pagan 6000% más caro el transporte”. Y reiteró que “Nación es quien define los precios de la generación y el transporte de la energía”.

Por ello, acusó de “mentir” a la oposición local, que incluso “entra en contradicción porque ataca en Formosa al Gobierno provincial, pero en otras provincias, como por ejemplo en el Chaco, le culpa al Gobierno nacional por los exorbitantes aumentos de precios de la energía”.

Aprovechó la ocasión luego para marcar que REFSA invierte permanentemente en cuestiones, como recambio de “transformadores, postes de luz, cables, las tareas de cuadrillas cuando suceden inconvenientes, así como las centrales para recibir los reclamos”, etcétera.

Esto se enmarca dentro de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, quien, en contraste con la del presidente Javier Milei, “recuperó la capacidad de distribuir la energía a todo el territorio formoseño”, acentuó, gracias a que “REFSA es una empresa pública sin fines de lucro”.

Del mismo modo, puso en relieve que “el precio de distribución de la energía que le corresponde a Formosa es el más barata de la Argentina”, debido a que “es la única provincia que no cobra impuestos provinciales ni municipales en la factura de luz”.

Asimismo, por decisión del gobernador Insfrán se implementa el Programa subsidio “Esfuerzo Formoseño”, con el fin de amortiguar lo máximo que se pueda el costo del servicio y así proteger “en lo posible el bolsillo de los usuarios de la provincia”.







