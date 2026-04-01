Insfrán: “Estamos orgullosos de nuestra identidad multiétnica y pluricultural”

Esta fecha se conmemora a partir de la realización del Primer Congreso Indigenista Interamericano en 1940, en México, para reivindicar la cultura y los derechos de los pueblos originarios americanos.

En el Día de los Pueblos Originarios, que se conmemora este 19 de abril, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, reafirmó el compromiso de “seguir construyendo una provincia con inclusión y justicia social”.

“Estamos orgullosos de nuestra identidad multiétnica y pluricultural, diversidad que nos potencia y a la vez nos une como pueblo”, subrayó al evocar la significativa fecha.

En ese sentido, enfatizó que “reafirmamos el compromiso de seguir construyendo una provincia con inclusión y justicia social para brindar igualdad de oportunidades a todos los formoseños y las formoseñas”.



