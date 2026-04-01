Sin variaciones en los casos COVID-19 respecto a la semana pasada

Las autoridades sanitarias instan a la población a seguir con la prevención porque se acerca la época de días frescos y fríos que propician el aumento de las infecciones respiratorias como esta.

De acuerdo al parte informativo provincial sobre la situación epidemiológica del COVID-19, difundido este domingo 19, en la última semana se realizaron 692 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, siendo dos de ellos positivos (índice de positividad 0,3%).

Un caso se registró en Formosa Capital, mientras que el restante se dectectó en Ingeniero Juárez.

Según se confirmó, los casos activos son dos, se han registrado dos altas y no hay pacientes internados.

A su vez, las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron ocho.

Datos acumulados

Desde el inicio de la pandemia al día de hoy, hay un total de 153.522 casos diagnosticados, 152.092 pacientes recuperados y 1351 fallecidos por coronavirus.



