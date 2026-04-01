En Formosa, la Red Provincial de ACV sigue consolidando su capacidad de respuesta

Una intervención coordinada, precisa y en menos de una hora permitió la recuperación de un paciente de 52 años que sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV). El caso volvió a poner en evidencia la eficacia operativa del sistema público de salud provincial.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, reafirmó la importancia estratégica de la Red Provincial de ACV, que mediante un abordaje integral, articulado y con tecnología de punta continúa garantizando resultados favorables en la atención de emergencias neurovasculares.

En esta oportunidad, el caso involucró a un hombre de 52 años, con antecedentes de hipertensión y diabetes recientemente detectada, quien el pasado 25 de marzo, tras descompensarse, acudió al centro de salud “Fray Salvador Gurrieri”, del barrio donde reside. Allí, el personal de guardia activó de inmediato el protocolo de emergencia al advertir signos de alerta compatibles con un accidente cerebrovascular.

La rápida respuesta del sistema permitió su traslado al Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, donde el diagnóstico de ACV isquémico fue confirmado mediante una tomografía. A solo 45 minutos de su ingreso, recibió tratamiento trombolítico con tenecteplase.

En ese marco, la activación oportuna del protocolo, el accionar inmediato del equipo de salud y la articulación entre los distintos efectores del sistema sanitario provincial fueron determinantes para la evolución favorable del paciente.

“Transcurrida una hora desde la aplicación de la medicación, el paciente ya había recuperado el 90% de la movilidad”, explicó la doctora Valeria Gómez, integrante de la Red de ACV y jefa del Servicio de Neurología del Hospital Interdistrital Evita.

La especialista precisó además que, una vez estabilizado, el hombre fue derivado por el SIPEC al Hospital Evita para completar el protocolo de observación, primero en terapia intensiva y luego en sala general.

Atención oportuna que salva vidas

Gómez, detalló que el viernes 27 de marzo el paciente fue dado de alta sin secuelas. “Se fue a su casa con la medicación que debe continuar tomando, que le fue entregada de manera gratuita, y también con los turnos programados para su seguimiento en clínica médica, neurología, cardiología y oftalmología”, señaló.

Asimismo, remarcó la efectividad del procedimiento y valoró el desempeño de los equipos intervinientes. “El manejo del servicio de enfermería y de todo el personal de guardia fue rápido y muy eficiente, siguiendo el protocolo establecido”, sostuvo.

“Les debo la vida”

Por su parte, Juan Cardozo, el paciente recuperado, expresó su profundo agradecimiento a los profesionales que participaron de la atención y que hicieron posible que hoy se encuentre nuevamente en su hogar junto a su familia.

“Cada minuto contó para que hoy yo pueda estar bien”, afirmó, al tiempo que agradeció especialmente a la directora y al personal del centro de salud “Fray Salvador Gurrieri”, quienes lo asistieron en un primer momento y dispusieron su derivación al Hospital Central.

Recordó también que, al llegar a ese efector, “ya me esperaba el equipo de neurología y rápidamente me aplicaron la medicación”.

Del mismo modo, hizo extensivo su reconocimiento al personal del SIPEC y a los neurólogos que intervinieron, en especial a la doctora Valeria Gómez.

“Ese día se quedó conmigo hasta que recuperé el habla, la visión y la movilidad”, manifestó.

“Son todos excelentes profesionales, con un lado humano muy grande. Les debo la vida y la posibilidad de ver crecer a mis hijos”, expresó con emoción Juan Cardozo, quien además destacó la rápida y efectiva respuesta del sistema público de salud provincial.



