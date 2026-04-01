Cabrera estimó que el proyecto de regulación de uso de celulares en el sistema educativo se aprobará por unanimidad

El diputado provincial del PJ y presidente provisional de la Legislatura, Dr. Armando Felipe Cabrera, estimó que el proyecto de regulación del uso de celulares en el sistema educativo provincial se aprobará por unanimidad.

“Estamos evaluando todas las inquietudes planteadas por los sectores vinculados a la educación. La tendencia mundial es regular el uso de dispositivos celulares en las escuelas”, señaló Cabrera.

El legislador recordó que esta medida ya está implementada en varias provincias argentinas y en numerosos países del mundo.

“Vamos a escuchar a todos los sectores. El objetivo es llegar a un proyecto que represente un aporte positivo y concreto para la calidad educativa”, afirmó.

Cabrera se mostró confiado en el amplio consenso que genera la iniciativa. “La oposición comparte la necesidad de esta regulación, más allá de algunos matices. Estimo que saldrá por unanimidad”, expresó.

Además, remarcó que el proyecto debe abordar la problemática de fondo. “Hay que resolver la cuestión más allá de las modificaciones operativas que luego instrumentará el Ministerio de Educación como órgano de aplicación”, agregó.

Aniversario de la gesta fundacional de Formosa

En otro orden, durante los actos por el aniversario de la gesta fundacional de Formosa, el legislador provincial expresó su orgullo de ser formoseño:

“El formoseño es el que vive y ama Formosa, sin importar el lugar donde haya nacido. El formoseño es el que quiere y defiende esta tierra bendecida, con todas sus bellezas que tanto apreciamos”, reflexionó Cabrera.











