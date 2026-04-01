El programa municipal Orientame se realizará este jueves en el B° Parque Urbano

La Municipalidad de Formosa concretará este jueves 30, en el barrio Parque Urbano, el programa Orientame, en lo que será una jornada integral con trámites, asesoramiento y servicios gratuitos en un mismo espacio a partir de las 15 horas.

El programa tendrá lugar en la cancha del barrio, sita en Coronel Bogado y Juan Manuel de Rosas, donde estarán apostadas distintas dependencias del municipio con atención directa para facilitar trámites, resolver consultas y acompañar distintas necesidades de la comunidad.

Desde la comuna recordaron que, en la oportunidad, vecinas y vecinos del lugar podrán acceder al curso teórico-práctico para la obtención de la licencia de conducir, además de servicios vinculados con bromatología, habilitaciones comerciales, orientación jurídica; estará presente todo el equipo de Acción Social con sus distintas direcciones otorgando turnos de castración, desparasitación para los animales, bolsones saludables. Además, actividades recreativas.

Responsables del programa indicaron que su objetivo es orientar y darle la facilidad al vecino para que pueda disipar cualquier duda con lo que tiene que ver con el municipio, ya que acompañan directamente los directores de cada área como por ejemplo el Banco de Tierras, la dirección de Catastro, entre otras. Tendrán oportunidad de charlar personalmente con cada responsable de cada estructura municipal.



