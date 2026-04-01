El Municipio organiza una jornada jurídica sobre inteligencia artificial y sistema judicial

La Municipalidad de Formosa, a través de la Unidad Legal, Técnica y Procuración, realizará una jornada de actualización destinada a profesionales del derecho, funcionarios y actores vinculados al ámbito judicial.

La propuesta se llevará a cabo el miércoles 29 de abril, de 16 a 20 horas, en el Hotel Howard Johnson de la ciudad, y reunirá a especialistas que abordarán temas que hoy atraviesan de lleno al ejercicio profesional.

Entre los ejes previstos, se trabajará sobre la aplicación de la inteligencia artificial en los procedimientos administrativos, el funcionamiento de los Consejos de la Magistratura y los Jurys de Enjuiciamiento, y los debates actuales en torno a la reforma laboral.

El procurador general del Municipio, Dr. Fernando Rigotti, explicó que la iniciativa surgió a partir de la necesidad de actualizar conocimientos sobre temas que hoy ya forman parte de la realidad cotidiana de quienes trabajan en el ámbito público y privado.

En ese sentido, señaló que uno de los puntos centrales será el uso de la inteligencia artificial dentro del procedimiento administrativo.

“Hoy tanto el Estado municipal, como el provincial y el nacional, están incorporando nuevas tecnologías. Y una de ellas es la inteligencia artificial. Pero no alcanza con usarla; hay que saber cómo aplicarla correctamente”, remarcó.

Rigotti sostuvo que muchas veces existe la idea de que estas herramientas se limitan a “copiar y pegar”, cuando en realidad exigen comprensión, criterio y responsabilidad.

“No es solamente leer y copiar. También hay que entender qué nos quiere decir la inteligencia artificial en cada caso concreto y cómo aplicarla de manera correcta para evitar errores”, explicó.

Asimismo, indicó que otro de los ejes de la jornada estará vinculado con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la forma en que se eligen y controlan los jueces.

“Queremos que la gente pueda comprender cómo funciona el Consejo de la Magistratura, cómo se eligen los jueces y cuáles son los mecanismos de control que existen”, expresó.

Por otra parte, Rigotti señaló que también se abrirá un espacio para debatir sobre la reforma laboral y sus implicancias tanto para trabajadores como para empleadores.

“Es un tema del que hoy se habla mucho. Queremos abordar cómo impactan estas nuevas normativas, qué significan para los trabajadores y también para la parte empresarial”, afirmó.

Desde la organización destacaron que la actividad no estará dirigida únicamente a abogados, sino también a estudiantes de abogacía, contadores, escribanos y personas que se desempeñan en distintas áreas de la administración pública.

“La invitación es abierta a todos los que estén interesados. Queremos que participen profesionales, estudiantes y personas que trabajan dentro del Estado, porque son temas que atraviesan cada vez más la tarea diaria”, sostuvo Rigotti.

Además, valoró que la jornada tendrá una modalidad novedosa para este tipo de encuentros en Formosa, ya que también será transmitida vía streaming y tendrá instancias de intercambio con los asistentes.

“Va a ser algo más parecido a un conversatorio, donde además de escuchar a los especialistas, la gente va a poder hacer consultas, opinar e intercambiar ideas”, destacó.

Finalmente, Rigotti remarcó que este tipo de propuestas forman parte de una línea de trabajo impulsada por el intendente Jorge Jofré, orientada a incorporar nuevas herramientas y generar espacios de capacitación vinculados a los cambios que atraviesa la sociedad.

“El Municipio siempre trata de estar adelantado en ciertas cuestiones. Dentro de nuestras posibilidades, buscamos innovar y acercar herramientas que sirvan para mejorar el trabajo de quienes forman parte de las instituciones”, concluyó.







