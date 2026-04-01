Firmaron un convenio de cooperación para promover la competitividad y el desarrollo empresarial

Alianza estratégica entre la ADE y el CPCE.

La Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa (ADE) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de fortalecer la vinculación institucional y promover acciones conjuntas en beneficio del entramado productivo local.

El acuerdo, firmado por el presidente de la ADE, Jorge Antueno, y el presidente del CPCE, Leandro Greco, establece un marco de colaboración orientado a aunar esfuerzos y desarrollar iniciativas que impulsen el crecimiento de emprendedores, PyMEs y del sector empresarial en general.

Además estuvieron presentes, el gerente de la ADE, contador Guillermo Arévalo, la vicepresidenta de la ADE, doctora Yanina Estigarribia, la secretaria del Consejo, Cora Corti; Tesorero, Sebastián Lemos y vocal, Bárbara Salina y Javier Capra primer vocal.

Al respecto el presidente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Jorge Antueno, destacó que “este acuerdo representa un paso importante para seguir fortaleciendo al sector productivo de la provincia, generando más oportunidades para emprendedores y PyMEs a través del trabajo articulado entre instituciones”.

Por su parte, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Leandro Greco, señaló que “la firma de este convenio nos permite potenciar capacidades y poner a disposición del sector empresarial herramientas concretas que contribuyan a su desarrollo, profesionalización y crecimiento sostenido”.

A través de este convenio, ambas instituciones trabajarán de manera articulada para generar espacios de intercambio, compartir experiencias y abordar en conjunto los desafíos de la realidad económica actual, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.











