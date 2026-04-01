El "Macedo Martínez" celebró 45 años como Instituto pionero

El Instituto Superior Privado “Robustiano Macedo Martínez” fue fundado el 20 de abril de 1981, con el fin de darle a la Provincia de Formosa la oportunidad de contar con estudios terciarios en carreras docentes y técnicas, convirtiéndose así en el primer instituto de enseñanza superior de gestión privada.

El “Macedo” que es uno de los Departamentos de la Sociedad Protectora de la Educación “Carlos Cleto Castañeda”, tiene como objetivo primordial servir a la comunidad por medio de la educación, contribuyendo a la formación de recursos humanos.

Durante sus 45 años de notable trayectoria académica ha dictado las siguientes carreras: Profesorado en Historia, Profesorado en Geografía, Profesorado en Ciencias de la Educación, Profesorado en Tecnología, Profesorado en Filosofía, Profesorado en Matemática, Profesorado en Lengua y Literatura, Analista en Sistemas de Información, Tecnicatura Superior en Comunicación Social, Tecnicatura Superior en Marketing., Secretariado Ejecutivo, Secretariado Ejecutivo Gerencial, Operador en Psicología Social, Bibliotecología, Tecnicatura Superior en Recursos Humanos, Analista en Sistemas de la Información, Tecnicatura Superior en Administración de Sistemas Informáticos y Redes y Tecnicatura en Desarrollo de Software.

Además de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software y el Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, actualmente se dictan dos nuevas ofertas innovadoras acordes a la era digital: la Tecnicatura en Soporte en Infraestructura de Tecnología de la Información y la Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. En cuanto los postítulos que ofrece a nivel de perfeccionamiento docente, se destacan: "Especialización en Lectura y Escritura para 2do. Ciclo de la Educación Primara", “Actualización Docente en Prácticas para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática en el Nivel Secundario" y "Actualización Académica: La transversalidad de la Lectura y Escritura en las Prácticas Docentes"

El equipo de conducción está integrado por el rector, Javier Castro, el regente, Luis Albornoz y la secretaria docente, Cynthia Molina. Por otra parte, los coordinadores de Departamentos son los siguientes: licenciada Andrea Peláez (Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software), profesores Paola Barboza y Rolando López (Tecnicatura en Soporte en Infraestructura de Tecnología de la Información) , licenciado Alfredo Villafañe (Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial) y profesor Juan Páez (Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura)

Su principal tarea ha sido la de diseñar nuevas estrategias curriculares, con la mirada puesta en mejorar cada año sus ofertas educativas, incorporando personal docente, en pos de la excelencia académica que acredita la generación de recursos humanos altamente capacitados y profesionalizados. Asimismo, logró la acreditación plena luego de la evaluación que efectuara la Unidad Provincial de Acreditación al Proyecto Educativo Institucional (PEI).

El “Macedo” realiza permanentemente acciones internas de actualización con la participación de todos sus docentes, con el objeto de adecuar su currícula de acuerdo a las demandas actuales que marca el campo laboral.

Además, ha incorporado a su estructura nuevas áreas como la de “Capacitación e Investigación”, en respuesta al sistema educativo superior que requiere de los Institutos de Formación Docente el desarrollo de dichas funciones.

En el aspecto tecnológico, cuenta con un laboratorio informático, además de haber sido precursor en la modalidad del Campus Virtual para actividades prácticas. Por otra parte, a nivel de contención académica, brinda a sus alumnos acompañamiento psicopedagógico y talleres de apoyo como soportes de las actividades áulicas.

Excelencia educativa

A modo de balance, el Rector del “Macedo” resaltó que “desde su fundación en 1981, la institución ha alcanzado un hito histórico de 2.050 egresados totales, quienes hoy integran el capital humano que impulsa el crecimiento de la provincia. Con un impacto profesional sólido, el instituto reafirma su compromiso con la excelencia educativa que lo ha caracterizado durante más de cuatro décadas”

“En la actualidad- precisó- el Instituto luce un presente dinámico y en crecimiento, con una matrícula 2026 de 385 alumnos, distribuidos en carreras técnicas, carreras de formación docente y postítulos”

“Mirando hacia el futuro, el Macedo Martínez continúa su proceso de actualización constante con el lanzamiento de nuevas ofertas académicas estratégicas que reflejan la visión institucional de vanguardia, que la ha caracterizado a lo largo de su historia, orientada a formar profesionales en las áreas de mayor requerimiento de la región y de innovación tecnológica, asegurando que la excelencia educativa que comenzó hace 45 años se proyecte con fuerza hacia las próximas generaciones”, afirmó el profesor Javier Castro.

Sentar las bases

En una nota de salutación, la presidente de la Sociedad “Castañeda”, María Alicia Alesi remarcó que “esta fecha sirve no sólo para celebrar, sino también para valorar la importante tarea educativa que ha venido desplegando, desde hace 45 años, como establecimiento pionero; además de contribuir a sentar las bases de la educación superior de Formosa”.

“Desde su origen – afirmó- nuestra institución tiene por finalidad formar profesionales comprometidos en el auténtico desarrollo de Formosa . El desafío no es menor, ya que se trata de formar a quienes conducirán los destinos de la Provincia, de la sociedad, del progreso científico o técnico, de las empresas, de las escuelas, etc.. Es decir, a los futuros dirigentes formoseños, hombres y mujeres capaces de aprender y decidir por sí mismos, que se interesen por los demás y por los asuntos públicos, que contribuyan a desarrollar una sociedad de personas libres e individualmente responsables, que puedan afrontar con éxito los múltiples desafíos sociales, técnicos y económicos que Formosa habrá de encarar en el presente y el futuro”.