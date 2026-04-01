Aráoz detalló los alcances del protocolo de seguridad y el marco regulatorio para celulares en las escuelas

Estas herramientas brindan seguridad jurídica y operativa a docentes y directivos para garantizar entornos escolares seguros.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación, aprobó dos nuevas normativas para el sistema educativo provincial: el protocolo ante la presencia de armas u objetos peligrosos en escuelas y la ley de regulación de dispositivos móviles en clase.

Al respecto, el titular de la cartera educativa provincial, Julio Aráoz, explicó que “el protocolo surgido desde el Ministerio es una herramienta diseñada para prevenir, detectar e intervenir, en caso de que algún alumno o alumna porte armas de fuego u otros objetos que puedan ser peligrosos para la integridad de toda la comunidad educativa”.

Señaló que “más allá de que conceptualmente es muy claro, está abierto a la participación de todos para poder ir mejorándolo” y aclaró versiones erróneas ya que “el protocolo no prohíbe el uso de mochilas y se apoya fuertemente en el acuerdo de convivencia entre la institución y las familias”.

En esta línea, indicó que “buscamos prevenir y detectar a través de la exhibición de contenidos de mochilas antes del inicio de la jornada, pero siempre preservando la intimidad de los estudiantes y evitando cualquier tipo de estigmatización”, destacando que “para esto los padres reservan unos minutos para poder colaborar y tenemos una aceptación positiva de ellos”.

Asimismo, puso de resalto también la reacción de los jóvenes frente a las distintas situaciones o mensajes de amenazas que surgieron en algunas instituciones, ya que “los estudiantes de distintos lugares de la provincia elaboraron comunicados, documentos, flyers, para poder darle a esta problemática una mirada desde otro lugar”.

En caso de detección de objetos peligrosos o amenazas verbales, el ministro Aráoz aseveró que “el protocolo activa una ruta de intervención que incluye el acompañamiento de equipos técnicos profesionales y, de ser necesario, la comunicación con las fuerzas de seguridad y la justicia”.

Regulación del uso de celulares

Respecto a la Ley N° 1748, sancionada por la Legislatura Provincial, que establece pautas para el uso de dispositivos tecnológicos en los establecimientos educativos de Formosa, el titular de Educación fue claro en expresar que la normativa “no prohíbe, sino que regula”.

De este modo, sostuvo que “la tecnología evoluciona a mucha velocidad y vino para quedarse y permea todas nuestras actividades”, considerando que “el desafío de la escuela y la familia es formar usuarios responsables y críticos, no simples consumidores”.

Aclaró que la ley otorga al docente la autoridad necesaria para decidir cuándo el dispositivo es una distracción y cuándo se convierte en una herramienta pedagógica valiosa para el proceso de aprendizaje. “Es el docente el que tiene última palabra”, marcó.

Al finalizar, Aráoz insistió en la importancia de la presencia y acompañamiento de las familias “porque el dispositivo móvil se lo proveen en el seno familiar y está perfectamente estudiado que no es recomendable el contacto con estos dispositivos a temprana edad”.

Por eso, recordó que la ley establece que en Nivel Inicial y Primaria no se recomienda el uso, siguiendo consejos de especialistas sobre el desarrollo infantil y el riesgo de aislamiento y en secundaria deberá ser programado y planificado bajo criterio docente.

Y enmarcó estas acciones dentro de la “Pedagogía del Cuidado”, un concepto que guía las políticas del Gobierno de Formosa, enfatizando en “la preservación del bien más preciado, que es la vida”.



