En Defensa del Federalismo y de los Recursos Provinciales

La Mesa Directiva Nacional del Partido Intransigente expresa su más enérgico rechazo a las políticias, decisiones y omisiones del Gobierno Nacional que importan un grave avasallamiento del federalismo argentino, mediante el incumplimiento de obligaciones legales y constitucionales vinculadas a los recursos de las Provincias, la retención o demora arbitraria de transferencias, el desfinanciamiento de sistemas previsionales provinciales, la afectación de recursos de asignación específica y la reducción del ingreso disponible de millones de ciudadanos y ciudadanas del interior del país por las políticas económicas que desarrolla.

Nos encontramos frente a una política sistemática de centralización, ajuste y disciplinamiento económico de las provincias, que contradice abiertamente el diseño Federal de nuestra Constitución Nacional y que traslada sobre los gobiernos provinciales y sobre sus pueblos el costo social del ajuste impulsado por la Administración Nacional.

La política de ajuste nacional ha provocado una fuerte caída de las transferencias reales a las provincias. Distintos informes registraron para el inicio de 2026 una baja real de los Recursos de Origen Nacional y de la Coparticipación, con retrocesos que agravan la crisis fiscal de las jurisdicciones subnacionales.

La Constitución Nacional Argentina no organiza un Estado unitario sino un Estado Federal, en el cual las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal y mantienen su autonomía política, institucional, económica y financiera.

El Estado Nacional mantiene obligaciones respecto de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas, y su incumplimiento o demora afecta directamente la sustentabilidad financiera de varias provincias.

La propia ANSES reconoce la existencia de 13 provincias que conservaron sus regímenes previsionales propios.

Durante 2026, distintos reclamos institucionales y judiciales volvieron a señalar la deuda nacional con esas cajas previsionales y el impacto directo sobre las finanzas provinciales.

Cuando la Nación incumple con esos aportes o posterga su regularización, no sólo vulnera compromisos legales: también obliga a las provincias a cubrir déficits que no les corresponden en soledad, comprometiendo salarios, jubilaciones, servicios públicos y política sociales.

Las decisiones del Gobierno Nacional en materia económica en general y jubilatoria y previsional en particular, impactan de manera directa sobre el ingreso disponible de millones de personas en todas las provincias argentinas, especialmente en aquellas economías regionales donde las jubilaciones y pensiones constituyen una parte central del consuno local y del sostenimiento familiar.

Toda política que degrade haberes previsionales, licúe bonos compensatorios, reduzca cobertura o traslade el costo del ajuste sobre jubilados y pensionados, implica no sólo una lesión a derechos sociales, sino también un deterioro concreto de las economías provinciales, afectando el comercio, el empleo y la recaudación local.

El Gobierno Nacional avanza hacia el abismo con sus políticas de destrucción del tejido industrial, endeudamiento externo insostenible y para eso está endeudando y saqueando a la mayoría de la población y destruyendo el federalismo argentino. Detener este deterioro es la principal obligación de las fuerzas, políticas y sociales, del Movimiento Nacional y Popular.

Mesa Directiva Nacional - Abril 2026

Partido Intransigente