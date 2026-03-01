El Gobierno provincial entregó más de 900 tablets a las delegaciones zonales

Estos dispositivos están orientados específicamente a las instituciones insertas en el Plan Provincial de Alfabetización “Escuelas Alfa”.

En un acto que refuerza el compromiso con la equidad educativa y la soberanía tecnológica, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa realizó la entrega de 935 tablets destinadas alas Delegaciones Zonales de la provincia, en el marco del Plan Jurisdiccional de Alfabetización.

El director de Educación Primaria, Juan Ignacio Meza, en declaraciones a las que accedió AGENFOR explicó que las instituciones que recibirán son las consideradas “EscuelasAlfas”, es decir “aquellas donde por algunacircunstancias ciertos grupos de alumnosno alcanzaron los objetivos propuestos en el proceso enseñanza- aprendizaje”.

Frente a esto, indicó que “el año pasado iniciamos trabajando con grupos de directores en unPlan de Mejora, donde contamos con varios recursos y herramientas”.

De esta manera, señaló que “más de 900 maestros del área de lengua y directores que forman parte de la planta funcional de la Escuela Alfa,fueron capacitados”.

Respecto a las tablets, subrayó que “sonrecursos tecnológicos, didácticos y pedagógicos”, destacando que “son herramientas fundamentales en esta era digital”.

Y aseguró que el equipamiento permitirá a los alumnos familiarizarse con nuevas tecnologías, facilitando la socialización y el acceso a contenidos modernos en el aula.

Finalmente, enfatizó en que el Modelo Formoseño garantiza “una asistencia integral”, teniendo en cuenta que “además del soporte técnico y pedagógico, el Estado provincial asegura el servicio social nutricional, como la copa de leche, entendiendo que el aprendizaje va de la mano con el bienestar de cada niño y niña formoseña”.

“Estamos muy contentos de que el Gobierno provincial nos brinde el equipamiento necesario para afianzar el proceso de alfabetización en nuestras escuelas”, concluyó Meza.



