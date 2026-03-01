El 147° aniversario de Formosa será recibido con la tradicional Retreta Fundacional

Un total de 80 artistas participarán de la obra que cuenta la historia de la ciudad capital.

El profesor Sergio Irala, director del Instituto Superior de Arte (ISA) “Oscar Alberto Albertazzi”, brindó detalles sobre la Retreta Fundacional que se realizará el miércoles 7 de abril, a las 23.30 horas, para recibir el 147° aniversario de la ciudad de Formosa.

Al igual que todos los años, será frente al Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard”, ubicado en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Belgrano, en la ciudad capital. En esta oportunidad, se representará “Historia de sueños”, una obra escrita por el exsubsecretario de Cultura, Jorge Santander.

“Ya tuvimos varios ensayos de esta obra que de alguna manera describe en poesías y en narraciones toda la gestación de desde el momento fundacional de Formosa, llegando hasta la actualidad”, declaró Irala al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Recordó que participarán los músicos de la Banda de la Policía, una orquesta de cuerdas conformada con músicos de la Tecnicatura de Músico Social del ISA, así como también de la Subsecretaría de Cultura.

Del mismo modo, acompañarán arpistas, bajistas, bandoneonistas, seis voces y 25 bailarines, sumando un total de 80 artistas.

“Se trata de una delegación importante la que se ha consolidado, cada uno con sus diferentes metodologías de trabajo y estrategias hasta lograr esta puesta en escena que representarán los textos maravillosos escritos por Santander”.

Respecto de los ritmos, explicó que “habrá un vals, una polca, una canción a la Bandera, una suerte de litoraleña y, para terminar, el Himno Marcha a Formosa”. Al culminar, se cantará el tradicional cumpleaños feliz.



