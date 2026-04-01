El freno a la obra pública en el Gobierno de Milei impacta en el país: El caso del Puente Blanco de Formosa

Uno de los principales recortes del fuerte ajuste fiscal llevado adelante por el Gobierno de Javier Milei pasa por la obra pública. Ello implica, en concreto, la paralización de proyectos de obras viales, redes de agua, hospitales, escuelas y viviendas, afectando directamente la competitividad y la actividad económica en todo el territorio nacional.

El director provincial de Seguridad Vial de Formosa, Fernando Inchausti, reprobó de manera categórica el incumplimiento del Gobierno nacional en el mantenimiento e inversión en infraestructura de rutas y caminos, poniendo como ejemplo el grave estado de deterioro que presenta el Puente Blanco, situado sobre la traza de la Ruta Nacional Nº 11.

Estas condiciones son propicias para la ocurrencia de siniestros viales, especialmente en horarios de alta circulación, cuando coinciden allí vehículos de carga, transporte de pasajeros, automóviles particulares, motovehículos, bicicletas y peatones.

En ese sentido, cabe recordar que, a mediados del año pasado, autoridades del Distrito Formosa de Vialidad Nacional habían anunciado la refacción del puente y la construcción de una nueva estructura complementaria, además de la finalización de la Autovía de la RN 11, sin embargo, ninguna de estas obras fue iniciada.

Al respecto, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Inchausti enfatizó que “esta situación es realmente preocupante para todos, porque es un problema que se da en todo el país”.

Respecto del Puente Blanco, remarcó que se trata de “un punto neurálgico” en materia de tránsito y seguridad vial, rememorando que su reparación había iniciado a fines del 2021, pero tras la llegada del líder libertario a la Presidencia de la Nación, “como otras tantas obras, fue paralizada” por dicha gestión.

Apuntó aquí que en 2025, “funcionarios locales” alineados con el Gobierno nacional actual “anunciaron con bombos y platillos la reactivación de la obra”, sin embargo, sólo realizaron una “reparación muy precaria” del puente, lo cual derivó en el estado actual de deterioro.

Según explicó, “se necesita de manera urgente” un arreglo integral, teniendo en cuenta que en ese lugar “confluye el tránsito urbano más el pasante”, con una circulación diría de “unos 33 mil vehículos en los dos sentidos de circulación”.

Además, sumó que desde el 2010 al 2020 se han registrado 326 siniestros viales, de los cuales 13 terminaron con personas fallecidas: “Es una cifra muy fuerte que demuestra a las claras que se trata de un lugar muy peligroso”, alertó.

Recaudación sin inversión

En ese contexto, el funcionario dilucidó que el Gobierno nacional “sigue recaudando fondos” por medio de los impuestos que se pagan para el mantenimiento de caminos y el desarrollo de obras de seguridad vial”. Por caso, aseveró que “en dos años, Formosa ha aportado más de $1000 millones que no han sido retornados”.

En esa línea, expresó su preocupación por este cuadro de situación, afirmando que la gestión que comanda Milei “es la responsable”.

En contraposición, subrayó que el Gobierno provincial invirtió en la construcción de caminos alternativos para llegar a la zona de la Jurisdicción Cinco, como por ejemplo la Avenida Ribereña, que “descomprime el tránsito del lugar de una manera segura”.

“Esto demuestra el interés y compromiso del Estado provincial para resolver esta problemática”, puso de resalto Inchausti, marcando el contraste con la Nación que “brilla por su ausencia”.



