Clorinda fortalece la prevención del suicidio con una amplia capacitación destinada a docentes

Más de 100 educadores participaron de una jornada formativa impulsada por el Gobierno de Formosa, que brindó herramientas clave en primeros auxilios psicológicos, detección temprana y abordaje de situaciones de riesgo en el ámbito escolar.

En el marco de las acciones impulsadas por la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio de Clorinda, el miércoles 22 de abril se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a directivos y docentes de los Niveles Primario y Secundario, con el objetivo de reforzar las herramientas para el abordaje integral de situaciones vinculadas a la salud mental en el ámbito educativo.

La actividad fue articulada entre el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de la provincia. Tuvo lugar en la Escuela de Frontera N°17 “Manfredi de Hertelendi” y fue organizada por la dirección y el servicio de salud mental del Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”.

Con una convocatoria realizada por la Delegación Zonal Clorinda, alcanzó a más de 100 docentes de distintas instituciones educativas de la localidad, quienes participaron activamente en un espacio que propició un fructífero intercambio de experiencias y el fortalecimiento de redes de acompañamiento.

Los contenidos abordados incluyeron primeros auxilios psicológicos, prevención del suicidio y ciberbullying, temáticas consideradas prioritarias en el contexto actual, con disertaciones a cargo del director de Salud Mental y Prevención de las Adicciones, el licenciado Marcelo Kremis y de una de las psicólogas de la línea telefónica 0800-888-3364 para la prevención del suicidio, la licenciada Fabiola Iza.

Durante el encuentro, el licenciado Kremis destacó la importancia de generar estos espacios de formación continua: “Es fundamental que los docentes cuenten con herramientas concretas para poder detectar señales de alerta y actuar de manera oportuna ante situaciones de crisis que puedan atravesar los estudiantes”.

Asimismo, remarcó que “el abordaje de la salud mental requiere de un trabajo articulado entre distintos sectores, donde la escuela cumple un rol clave como espacio de contención y escucha”.

Por su parte, se hizo hincapié en la necesidad de promover entornos escolares seguros, fortaleciendo el vínculo entre docentes y alumnos, y fomentando una comunicación abierta que permita identificar factores de riesgo de forma temprana.

Participaron de la jornada representantes de 11 establecimientos educativos: EPEP N°8 “Justo José de Urquiza”, EPEP N°410 “Pte. Tte. Gral. Juan Domingo Perón”, EPEP N°454 “Dominga Ayala de Duarte”, EPEP N°427 “Sor Clotilde León”, EPEP N°21 “República del Paraguay”, EPEP N°497, EPES N°49 “Gral. José de San Martín”, EPE N°28 “San Francisco de Asís”, EPES N°92, EPES N°94 y EPES N°82.

Estas acciones se enmarcan en una política sostenida del Gobierno de la provincia orientada a continuar afianzando el trabajo intersectorial en cuanto a la prevención del suicidio, promoviendo estrategias integrales que involucren a toda la comunidad educativa, tal como se viene desarrollando en la localidad clorindense desde la conformación de la Mesa Intersectorial

En ese sentido, Kremis mencionó que se mantiene activo el compromiso de continuar ampliando estas instancias de capacitación, consolidando redes de cuidado y acompañamiento que favorezcan a la detección temprana y una intervención adecuada ante problemáticas de salud mental.



