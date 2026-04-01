El diputado Sosa desmiente versiones de medios sobre situación ocurrida en la RN 81

El diputado provincial y dirigente originario de la etnia Toba, Pablo Sosa, ante los hechos sucedidos en un corte de la Ruta Nacional 81 a la altura de Bartolomé de las Casas, aclaró algunas versiones que circularon en redes sociales y medios de comunicación durante la jornada de este martes.

El legislador justicialista sostuvo: "Desde nuestro espacio queremos manifestar con total claridad lo sucedido en la jornada de hoy, ante versiones malintencionadas que buscan confundir a la comunidad. En el día de hoy, nuestro equipo de trabajo fue increpado y agredido por un grupo minúsculo de personas que se encontraba realizando un corte sobre la Ruta Nacional N° 81, impidiendo el normal tránsito y entorpeciendo tareas fundamentales de asistencia.

Nuestro equipo se dirigía con una directiva clara y solidaria: proveer alimentos y acompañamiento a las personas damnificadas, actualmente alojadas en el SUM de una institución educativa, quienes atraviesan una situación delicada y requieren del compromiso y la responsabilidad de todos", indicó.

"Sin embargo, lejos de colaborar, este reducido grupo intentó saquear la camioneta que transportaba los insumos, poniendo en riesgo no solo la integridad de nuestros compañeros, sino también la ayuda destinada a quienes más lo necesitan", remarcó.

Por otra parte, señaló el dirigente toba, "rechazamos categóricamente las versiones difundidas por algunos medios de comunicación, que de manera irresponsable y sin verificar la información, aseguran la presencia de quien suscribe junto al director Catalino Sosa en el lugar de los hechos, lo cual es absolutamente falso. Exigimos a estos medios que revisen sus fuentes y actúen con responsabilidad, ya que la desinformación no solo daña reputaciones, sino que también entorpece el trabajo solidario que se lleva adelante en momentos críticos".

"Reafirmamos nuestro compromiso con cada familia afectada y continuaremos trabajando con responsabilidad, organización y presencia territorial, pese a los intentos de algunos sectores de generar caos y confusión.