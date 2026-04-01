Rossi: "Gildo es un dirigente histórico muy prestigiado por el peronismo nacional"

El diputado nacional Agustín Rossi, UP (Santa Fe), analizó el complejo contexto político, económico y social que atraviesa la Argentina, destacando la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento nacional y popular frente a los desafíos actuales.

Durante la entrevista, Rossi puso especial énfasis en el rol de los liderazgos con trayectoria y coherencia dentro del peronismo, subrayando la figura del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán a quien definió como un referente indiscutido a nivel nacional.

En ese sentido, expresó: “Gildo es un dirigente histórico muy prestigiado por el peronismo nacional, su palabra es muy escuchada porque es siempre certera”.

Asimismo, el legislador remarcó que la experiencia y la visión política de Insfrán resultan claves en momentos donde el país requiere claridad conceptual y firmeza en la defensa de los intereses del pueblo argentino.

La entrevista dejó en claro la vigencia de un proyecto político que encuentra en dirigentes como Insfrán una guía sólida, con fuerte anclaje territorial y reconocimiento dentro del justicialismo a lo largo y ancho del país.

F.M "La Victoria" 106.3