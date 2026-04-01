El dibujo de la inflación frente al bolsillo real: "Nos toman el pelo"

El referente de Causa Provincial y delegado de UPCN Pirané, Jorge Alliana, fustigó la brecha entre el índice oficial del 3,4% y los aumentos desmedidos en servicios y alimentos. Mientras la Nación recorta fondos clave, Formosa sostiene la inversión en salud, educación y salarios para amortiguar la crisis.

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El anuncio del Gobierno Nacional sobre una inflación del 3,4% para el mes de marzo ha desatado una ola de indignación en los sectores gremiales. Para Jorge Alliana, delegado de UPCN en Pirané, esta cifra representó “una burla frente a la realidad cotidiana que enfrenta el pueblo trabajador en las góndolas y estaciones de servicio, verdaderamente nos toman el pelo”.

Explicó que: “La desconexión entre las estadísticas oficiales y el costo de vida es alarmante, considerando que el combustible trepó un 25% en apenas treinta días. Además, este incremento impactó de forma directa en la canasta básica con subas del 40%, sumado a un tarifazo en los servicios públicos que oscila entre el 60% y el 130%”, remarcó.

“El sector pasivo se encuentra hoy en una situación de indigencia total, tras haber perdido coberturas históricas que representaban años de conquistas sociales. Con salarios congelados a nivel nacional, las familias han recurrido a un endeudamiento extremo mediante tarjetas y créditos que hoy resultan imposibles de cancelar por la falta de poder adquisitivo”, aseguró.

En este contexto crítico, “la provincia de Formosa emerge como un escudo frente al ajuste centralista que ha retenido partidas de coparticipación por 450.000 millones de pesos. A pesar de esta asfixia financiera, la administración de Gildo Insfrán mantiene la operatividad de los pilares básicos del Estado sin sacrificar la calidad de los servicios”, destacó.

Asimismo, expuso que: “La inversión en educación se mantiene inalterable, garantizando no solo útiles y guardapolvos, sino el servicio alimentario completo en más de 1.400 escuelas refaccionadas o nuevas. En materia salarial, el incremento del 14% otorgado en el semestre posiciona a la provincia con la actualización más alta de toda la región del Nordeste argentino”, agregó.

Finalmente, el referente de Causa Provincial subrayó que: “El sistema sanitario provincial se consolida como una potencia tecnológica en el Norte Grande, con centros de alta complejidad que operan al máximo nivel pese al receso nacional. La continuidad de la obra pública y la entrega de viviendas confirman un modelo de gestión que prioriza la seguridad y el bienestar del formoseño ante la crisis.



