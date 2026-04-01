Samaniego: “El aumento de la energía es decisión nacional”

El legislador denunció que, en un acto “desleal y dañino”, la oposición formoseña confunde a la gente con sus argumentos que plantean que la provincia es la responsable del incremento de la tarifa eléctrica.El diputado y jefe del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, cuestionó a la oposición por atribuirle a la provincia la suba en las tarifas eléctricas y aseguró que el origen del problema responde a decisiones del Gobierno nacional conducido por Javier Milei.Según pudo saber la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el legislador justicialista remarcó que “el aumento de la energía es un fenómeno nacional que se da en todas las provincias, pero en Formosa hay una oposición que intenta culpar al Gobierno provincial por una situación que no genera”.En esa línea, calificó de “desleal y dañina” la postura de sectores opositores que solo “buscan instalar responsabilidades locales en un problema de origen nacional”.Y explicó que el costo de la energía se compone de tres factores: generación, transporte y distribución, recalcando que “los mayores aumentos se registran en los dos primeros, que dependen de decisiones del Gobierno nacional”.En tanto, indicó que “la distribución que realiza la empresa provincial (REFSA) representa un porcentaje menor y tiene uno de los valores más bajos del país”, insistiendo en que la oposición local “omite deliberadamente estos datos” para generar malestar social.Por ello, responsabilizó a dirigentes opositores de “no explicar el impacto de las medidas nacionales en la economía cotidiana”.En cuanto al contexto económico, el diputado justicialista advirtió que la situación golpea de lleno a los ciudadanos: “Han aumentado todos los servicios, el combustible, la mercadería, pero los salarios no acompañan. No hay aumento que alcance”, expresó.Finalmente, cuestionó el rumbo económico del país debido a las medidas libertarias y lo definió como un “círculo vicioso basado en ajuste y caída de la recaudación”.“Ese esquema termina perjudicando a la gente, mientras algunos sectores políticos intentan desviar la discusión”, concluyó.