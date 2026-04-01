El Municipio activó un operativo integral de respuesta a la tormenta

La Municipalidad de Formosa informó que, ante la tormenta registrada desde la madrugada de este miércoles, caracterizada principalmente por fuertes ráfagas de viento, se activó de manera inmediata el operativo de emergencia para atender las distintas contingencias en la ciudad.

Desde el Comando de Prevención y Emergencia, que trabaja de forma articulada con las distintas áreas operativas del Municipio, se desplegaron equipos durante toda la noche para intervenir en los puntos afectados.

Como consecuencia del fenómeno climático, se registraron caídas de árboles en distintos sectores del ejido urbano. En ese sentido, cuadrillas municipales llevaron adelante tareas de despeje, corte y remoción para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de vecinos y vecinas.

Asimismo, se realizaron trabajos preventivos y de mantenimiento en bocas de tormenta y desagües pluviales, con el objetivo de asegurar el normal escurrimiento del agua.

El Municipio recomendó a la comunidad evitar circular por zonas con árboles o postes inestables, no manipular cables caídos, retirar residuos que puedan obstruir desagües cercanos a sus domicilios y extremar las precauciones al transitar durante las próximas horas. Asimismo, se recordó la importancia de dar aviso inmediato al Comando de Prevención y Emergencia ante cualquier situación que represente un riesgo.

Finalmente, desde el Municipio se solicitó a la comunidad circular con precaución en zonas donde continúan las tareas, y ante cualquier eventualidad, comunicarse con las líneas habilitadas del Comando de Prevención y Emergencia.



