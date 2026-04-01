El centro de salud Lamadrid reforzó la importancia de la vacunación con una jornada educativa

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, el equipo de salud local brindó una charla en la EPEPF N°14. Asimismo, controló carnets y completó esquemas de vacunación, promoviendo la inmunización como un compromiso individual y colectivo.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa llevando adelante distintas acciones en materia de salud. En este caso, el equipo del centro de salud de la comunidad Lamadrid brindó una charla sobre la importancia de las vacunas en la Escuela Provincial de Educación Primaria de Frontera -EPEP N°14-, en conmemoración a la Semana de la Vacunación en las Américas.

La actividad se realizó el miércoles 29 de abril y estuvo organizada por el área de enfermería, con la colaboración de todo el equipo del efector sanitario. Estuvo dirigida a alumnos, directivos, docentes, madres y padres de la institución educativa, quienes participaron activamente de la jornada.

Al respecto, el responsable del área, el licenciado Francisco Jaime, explicó que, durante el encuentro, se desarrollaron juegos y teatralizaciones que permitieron llegar a la comunidad educativa de una manera más entretenida, sobre todo, para transmitir de una mejor manera los mensajes a las niñas y niños, respecto a todo lo vinculado con la inmunización mediante las vacunas.

En ese sentido, detalló que “fue una charla muy participativa, con muchas preguntas y respuestas, en la que se fomentó la vacunación en los presentes, informando sobre las vacunas que hay para cada etapa de la vida, las enfermedades que previene cada una y la importancia de cumplir con los esquemas establecidos en el Calendario nacional de inmunizaciones”.

Asimismo, se abordaron conceptos relacionados a la seguridad y eficacia de las vacunas, resaltando su rol fundamental en la prevención de enfermedades. Las representaciones teatrales estaban referidas al comportamiento delos virus, bacterias y hongos, y a cómo pueden afectar la salud “para mostrar finalmente, cómo la vacunación actúa como una herramienta capaz de evitar esos riesgos”, indicó.

En esa línea, el profesional subrayó que las vacunas “son gratuitas y obligatorias” y recordó que “si bien son un derecho, también representan un compromiso colectivo, porque cuando una persona se vacuna, toda la comunidad resulta beneficiada”.

Además, remarcó el lema de este año de la campaña: “Tu decisión marca la diferencia”, enfatizando la responsabilidad individual y social que implica la vacunación.

Jaime hizo hincapié en que vacunarse “es cuidarse a uno mismo”, ya que las vacunas “fortalecen nuestras defensas y nos protegen de numerosas enfermedades, algunas de las cuales pueden ser muy graves”. Por ello, consideró fundamental “tener completos los esquemas y todas las vacunas aplicadas de acuerdo a la edad y las condiciones de salud de cada persona, porque cada vacuna es una barrera de protección”.

Esquemas completos

Asimismo, el licenciado agregó que, en el transcurso de la jornada, el personal de salud también efectuó el control de los carnets de vacunación de los presentes y completó los esquemas de vacunas faltantes para cada edad.

En ese marco, invitó a toda la comunidad a acercarse al centro de salud “para que podamos controlar si le falta alguna vacuna y en base a eso, coloquemos las dosis que faltan. Los esperamos todos los días de la semana a que vengan a vacunarse”, insistió al concluir.

Finalmente, destacó que “cuando nos vacunamos también ampliamos la protección a los que nos rodean: familia, amigos y especialmente a las personas más vulnerables, como bebés, niños pequeños y adultos mayores”.







