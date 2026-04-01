Categórico respaldo del pueblo wichí del Departamento Ramón Lista al gobernador Insfrán

Desde la región oeste del territorio formoseño condenaron el pedido de intervención federal de la provincia. También valoraron al Modelo Formoseño, porque les ha permitido “avanzar en derechos a las comunidades originarias”.

El Partido Justicialista del Departamento Ramón Lista repudió enérgicamente el pedido de intervención federal a la provincia de Formosa, presentando por el senador libertario Francisco Paoltroni, quien, a través de esta acción, consideraron que “actúa por intereses personales y no en representación de nuestro pueblo, que no lo eligió”.

En un comunicado expresaron que, “como pueblo wichí del Departamento Ramón Lista, rechazamos y manifestamos nuestro profundo desacuerdo con un senador que dice representar a Formosa, siendo oriundo de la provincia de Buenos Aires”, quien “en su momento, recorrió nuestra zona con promesas que nunca cumplió, como la supuesta adquisición de un helicóptero para mejorar el sistema de salud”.

Es el mismo que “hoy, insiste en desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, intentando quebrantar la legitimidad democrática y avasallar nuestro derecho como ciudadanos a elegir libremente a quienes nos gobiernan”, enfatizando que la provincia de Formosa “se sostiene sobre valores fundamentales como la unidad, la solidaridad y la justicia social”.

Entonces, “desde nuestro lugar, como pueblo wichí, denunciamos públicamente que este senador no nos representa”, rechazando “categóricamente cualquier intento de intervención a Formosa, ya que el pueblo ha respaldado en reiteradas oportunidades al gobernador Gildo Insfrán, legitimando su conducción y el Modelo Formoseño a través del voto”, enfatizaron.

Por otro lado, condenaron que desde el espacio político de La Libertad Avanza se promueven discursos “ofensivos y contrarios a los derechos de los pueblos originarios”, en cambio, en Formosa “reconocemos y valoramos las políticas que han permitido avanzar en derechos para nuestras comunidades: tierras comunitarias, acceso a servicios esenciales y una mayor inclusión social”.

Por ello, “sostenemos nuestra convicción y esperanza en un modelo que incluye a todos los formoseños”, y, como “un pueblo agradecido y consciente”, reafirmaron “el no a la intervención federal”.



