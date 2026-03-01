Sosa: “El pueblo indígena abraza a este modelo de provincia”

Las cajas alimentarias representan una significativa ayuda para las familias beneficiarias.

El dirigente qom Catalino Sosa destacó que el Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes sea sostenido por el Tesoro de la provincia de Formosa, luego de que el Gobierno nacional “haya decidido eliminarlo”.

“No debemos olvidar que uno de los primeros recortes tomados por el presidente Javier Milei fue eliminar este plan alimentario, pero desde ese preciso momento, el gobernador Gildo Insfrán decidió solventarlo con recursos propios, para así asegurar que esos alimentos lleguen a la mesa de los hermanos originarios”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Además, subrayó que la decisión provincial adquiere más importancia en “este terrible contexto económico que atraviesa el país y que golpea con dureza” a las familias argentinas.

En ese marco, hizo notar que se entregaron más de 21 mil módulos alimentarios, lo que “demuestra el compromiso del Gobernador” con las comunidades originarias.

Es por ello que “siempre sintieron este respaldo provincial y de ahí viene el orgullo de decir y afirmar que Formosa tiene un Gobernador que hace”, valorando “el Estado presente que les garantiza alimentos, salud, educación, agua potable y un sin fin de asistencias”.

“El pueblo indígena abraza a este modelo de provincia, porque ese el Modelo Formoseño siempre abrazó a su pueblo originario. Ese sentimiento que no lo tiene el Estado nacional”, cerró.



