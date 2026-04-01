Aprehendieron a cuatro sujetos involucrados en ilícitos

• Los procedimientos se concretaron en distintos barrios de la ciudad

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a tres sujetos que registraban causas por “Amenazas en contexto de violencia de género”, más otro con pedido de comparendo.

El primer caso tuvo lugar el sábado último, alrededor de las 15:20 horas, en inmediaciones de la avenida De Los Constituyentes y Ruta Nacional N° 11, en el barrio Nuestra Señora de Luján.

En ese contexto, efectivos de la Zona 5 del Comando Radioeléctrico Policial realizaban un operativo de control vehicular donde identificaron a un motociclista que se desplazaba en una Zanella RX 150.

Tras la verificación de sus datos personales, a través de la Dirección General de Informática, se constató que el ciudadano registraba un pedido activo de comparendo y se lo demoró en forma preventiva en el lugar, según los protocolos vigentes.

El segundo procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaria del barrio Colluccio, este domingo, cuando una mujer denunció a su pareja por agresiones verbales y amenazas en un domicilio del mismo barrio, razón por la cual se impulsó una rápida acción policial y se detuvo al individuo.

Por último, el lunes por la tarde, personal de la brigada de la subcomisaría concretó la aprehensión de otros dos hombres por estar involucrados en causas judiciales por “Amenazas en contexto de violencia de género”.

Todos los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen alojados a disposición de la Justicia provincial.