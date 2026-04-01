Retuvieron a un adolescente y recuperaron objetos sustraídos de un comercio

• La investigación se respaldó en registros fílmicos

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta y del Comando Radioeléctrico Policial Zona Ocho esclarecieron un caso de robo en un local comercial del barrio Simón Bolívar, de la ciudad de Formosa, retuvieron a un joven y secuestraron los elementos que se llevó.

El ilícito se registró alrededor de la 1:15 horas del miércoles último, cuando un sujeto rompió la vidriera de una ropería ubicada en la zona, ingresó al local y sustrajo dinero, prendas de vestir y otros bienes.

Tras la denuncia del propietario y el análisis de las cámaras de seguridad del negocio, personal de la Comisaría Seccional Quinta inició las tareas investigativas.

En la continuidad de esa labor, esa tarde, integrantes del Comando Radioeléctrico Policial Zona Ocho identificación a un adolescente de 14 años, cuyas características físicas coincidían con el autor del hecho, a partir de un video que circulaba en las redes sociales.

Luego su padre fue hasta la dependencia y entregó en forma voluntaria varios elementos hallados en la habitación de su hijo, entre ellos una afeitadora profesional, prendas de vestir y otros objetos que guardan relación con el caso.

Todos los elementos fueron secuestrados y documentados por personal de Policía Científica.

La situación fue informada a los organismos competentes y se activó el protocolo de intervención para menores; mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Seccional Quinta, a fin de continuar con la diligencias.